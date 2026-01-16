Ryanair iz Zagreba ukida još ove tri linije?

Iz Zagreba se posljednji Ryanair let prema Frankfurt Hahnu planira 27. ožujka, a nakon toga, čini se, linija više neće biti dostupna jer u prodaji nema novih termina. Hahn je, kako pišu Putoholičari, za putnike bio jeftin i funkcionalan ulaz u zapadnu Njemačku. Koristio se za nastavak puta, posjete obitelji, poslovne obaveze ili brze vikend-bjegove, a sada se pridružio Marseillesu i Pisi kojih također nema u ljetnom redu letenja.

Ovo nije prvi put da Ryanair smanjuje ponudu u Zagrebu. Prošlog rujna privremeno je ugašeno ukupno 11 linija, jer niskotarifni prijevoznici tijekom zimskih mjeseci prilagođavaju mrežu sezonskim destinacijama. Među linijama koje su već ugašene bili su letovi prema Gironi pokraj Barcelone, grčkom otoku Kosu, Marseilleu, Krfu, švedskom Malmöu, Manchesteru, Napulju, norveškom Oslu, Palermu, Palmi de Mallorci i Sofiji.