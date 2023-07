Stigle prve brojke: Koliko je pao promet trgovcima zbog neradne nedjelje

Prva neradna nedjelja donijela je za čak 21,8 posto manji promet u trgovini na malo u odnosu na posljednju lipanjsku nedjelju, u kojoj su trgovine još radile po starom režimu, potvrđuju to podaci iz sustava fiskalizacije na upit Novog lista kako je zatvaranje prodavaonica i šoping-centara na kontinentu utjecalo na potrošnju. Prošle je nedjelje tako pao i broj i iznos računa koji su izdani u trgovini na malo, i u odnosu na prethodnu nedjelju, ali i u odnosu na prvu, prema tome i usporedivu nedjelju u srpnju prošle godine.

VEZANI ČLANCI:

​Prva srpanjska nedjelja bila je prva u kojoj se počeo primjenjivati novi Zakon o trgovini i pravilo prema kojem prodavaonice mogu raditi samo 16 nedjelja u godini, s tim da su ove godine iznimno tih 16 nedjelja imali u pola godine, pa su ih trgovci na Jadranu odlučili iskoristiti do kraja sezone radeći svaku nedjelju, dok je na kontinentu veliki broj trgovina bio zatvoren.

Rezultat je bio ukupan promet u trgovini na malo, bez motornih vozila, u iznosu od 29,9 milijuna eura. U odnosu na prethodnu nedjelju (26. lipnja) to je smanjenje prometa od 8,37 milijuna eura, odnosno 21,8 posto. Uz to izdano je i oko 457 tisuća, odnosno gotovo 19 posto računa manje nego prethodne nedjelje. I sve to uz otvorenu većinu trgovina na Jadranu.

GALERIJA Neradne nedjelje zbog novog Zakon o trgovini



Promet je pao i u odnosu na prvu srpanjsku nedjelju prošle godine. Lani je u trgovini na malo prve nedjelje u srpnju promet bio 35,8 milijuna eura, pa je ove godine 5,86 milijuna eura, odnosno 16,62 posto manji. I to uz cijene koje su ove godine u prosjeku 7,7 posto veće nego lani u isto vrijeme, s time da su cijene hrane i pića u prosjeku više za 13,6 posto. Smanjenje prometa u trgovini utjecalo je i na ukupan promet koji je zabilježio sustav fiskalizacije u svim djelatnostima. Tako je po svim fiskalnim računima u nedjelju promet bio 86,9 milijuna eura, što je 8,2 milijuna eura, ili 8,6 posto manje nego tjedan dana prije.

Video: Od 1. srpnja trgovinama zabranjen rad nedjeljom