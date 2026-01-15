Naši Portali
DVOJAC JOŠ U BIJEGU

Filmska pljačka u centru Zagreba: Trojac odnio sef s 250.000 eura, žena završila u pritvoru

Zagreb: Policija ispred Prirodoslovne škole Vladimira Preloga zbog dojave o bombi
Neva Zganec/PIXSELL
VL
Autor
Vanja Majetić/Hina
15.01.2026.
u 16:01

U policiji navode da su tijekom kriminalističkog istraživanja pretražili dom i druge prostorije na bjelovarskom području gdje su pronađeni predmeti za koje se sumnja da potječu iz kaznenih djela i to zlatni nakit, više mobitela, ručni sat i drugo

Policija je uhitila 31-godišnjakinju osumnjičenu da je s odbjeglim 38-godišnjakom i još jednim nepoznatim muškarcem u studenome 2025. provalila u kuću u centru Zagreba odakle su otuđili metalni sef s novcem i nakitom vrijednima 250.000 eura.

U policiji navode da su tijekom kriminalističkog istraživanja pretražili dom i druge prostorije na bjelovarskom području gdje su pronađeni predmeti za koje se sumnja da potječu iz kaznenih djela i to zlatni nakit, više mobitela, ručni sat i drugo. Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičena je predana pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće dostavljeno je Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu, dok se za dvojicom osumnjičenika intenzivno traga, izvijestila je policija.

policija krađa provala

