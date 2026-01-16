Zagreb ulaže 7 milijuna eura u ovaj projekt. Koristimo ga svaki dan, ali znate li gdje je?

Na području vodocrpilišta Sašnak Grad Zagreb planira izgradnju velike sunčane elektrane, projekta vrijednog sedam milijuna eura bez PDV-a, kojim želi smanjiti troškove rada ključne gradske infrastrukture i povećati energetsku samodostatnost. Riječ je o elektrani nazivne snage 7 megavata, s očekivanom godišnjom proizvodnjom od oko 9 gigavatsati električne energije, što odgovara potrošnji nekoliko tisuća kućanstava.

Natječajem koji je raspisao Grad predviđena je realizacija projekta po principu "ključ u ruke". Odabrani izvođač bit će zadužen za projektiranje, izgradnju, puštanje u rad i priključenje elektrane na distribucijsku mrežu, ali i za njezino održavanje tijekom pet godina nakon dobivanja dozvole za trajni pogon. Elektrana je namijenjena prvenstveno proizvodnji električne energije za vlastite potrebe, odnosno za pogon vodocrpilišta, dok će se višak proizvedene struje predavati u mrežu HEP ODS-a.

Smještaj sunčane elektrane na vodocrpilištu Sašnak nije slučajan. Vodocrpilišta su, inače, veliki potrošači električne energije jer crpke za opskrbu grada pitkom vodom rade neprekidno. Proizvodnjom struje na samoj lokaciji Grad smanjuje ovisnost o tržišnim cijenama energije i dugoročno stabilizira troškove sustava vodoopskrbe, što je važno i za gradski proračun i za građane.

Sam Sašnak jedan je od važnijih, ali javnosti manje vidljivih dijelova zagrebačkog sustava vodoopskrbe. Ondje se crpi podzemna voda iz aluvijalnih slojeva uz Savu, kakva čini temelj zagrebačke opskrbe pitkom vodom. Upravo, zahvaljujući takvim vodocrpilištima, Zagreb ima vodu visoke kakvoće izravno iz slavine, bez potrebe za složenim i skupim postupcima obrade.

Važnost Sašnaka nije samo u količini vode koju osigurava, nego i u činjenici da se nalazi u urbanom prostoru. To podsjeća koliko je sustav osjetljiv i koliko je važno štititi podzemne vode jer ono što završi u tlu može završiti i u vodoopskrbi. Istodobno, riječ je o infrastrukturnoj lokaciji pa se gradnjom sunčane elektrane ne zadire u stambene četvrti ni zelene javne površine.