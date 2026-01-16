Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 205
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PAVLIČEKOV POTEZ S PORUKOM

Imenovanje s porukom vukovarskog gradonačelnika: Vukovar dokida praksu nacionalne polarizacije?

Autor
Iva Boban Valečić
16.01.2026.
u 20:37

Raguž: Teško da će se Vukovar tako lako izvući iz stiska polarizacije, jer je mnogo lakše mrziti nego ponuditi konstruktivne politike

Na čelo podružnice Parking i opći poslovi vukovarskog Komunalca s 1. siječnja došla je Nikolina Dokić, koja je prije četiri godine bila na listi SDSS-a za gradsko vijeće. Dokić je na ovu poziciju zaposlena bez javnog natječaja, što Komunalcu omogućuje i zakon, no u opozicijskim strankama ovaj potez iščitavaju kao vraćanje duga gradonačelnika Marijana Pavličeka za angažman stranke sa srpskim predznakom u drugom izbornom krugu u kojem je izabran na gradonačelničku poziciju.

Ključne riječi
Vukovar komunalac SDSS

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar Knez_Pavle
Knez_Pavle
20:50 16.01.2026.

Dobar pristup.

OS
Ostrež
20:49 16.01.2026.

Najuri to a ne da im daješ

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!