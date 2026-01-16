Imenovanje s porukom vukovarskog gradonačelnika: Vukovar dokida praksu nacionalne polarizacije?

Na čelo podružnice Parking i opći poslovi vukovarskog Komunalca s 1. siječnja došla je Nikolina Dokić, koja je prije četiri godine bila na listi SDSS-a za gradsko vijeće. Dokić je na ovu poziciju zaposlena bez javnog natječaja, što Komunalcu omogućuje i zakon, no u opozicijskim strankama ovaj potez iščitavaju kao vraćanje duga gradonačelnika Marijana Pavličeka za angažman stranke sa srpskim predznakom u drugom izbornom krugu u kojem je izabran na gradonačelničku poziciju.



