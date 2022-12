Donosimo detalje dočeka na Trgu: Ista ruta i vozačice ZET-a za vatrene kao i 2018.

Prljavo kazalište, Jura Stublić i Film, Daleka obala, Dalmatino, Zaprešić Boys, Opća opasnost i Slavonia bend danas će od 16 sati zagrijavati okupljene na glavnom zagrebačkom trgu gdje je organiziran doček vatrenih, dok će hrvatsku himnu otpjevati klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice. Po povratku iz Katara, članovi hrvatske nogometne reprezentacije sletjet će u zagrebačku Zračnu luku Franjo Tuđman nešto poslije 17 sati, nakon čega će se istom rutom kao i prije četiri godine kada su se kao viceprvaci vraćali iz Rusije zaputiti prema Trgu bana Jelačića.

Obavezno osobne uz sebe

MUP je na svojim službenim stranicama, u suradnji s HNS-om, uz karte s rutom kojom će prolaziti vozila s članovima reprezentacije te stručnog stožera objavio i brojne savjete.

Iz zračne luke autobusi će krenuti Fizirovom ulicom, skrenuti na Zagrebačku prema Buzinu te ulicom SR Njemačke do Avenije Dubrovnik. Zatim će ulicom Hrvatske bratske zajednice stići do Vukovarske s koje će pak skrenuti na Savsku, produljiti do Frankopanske i Ilice te vožnju završiti kod glavne pozornice koja će ovoga puta biti smještena na zapadnoj strani trga, odnosno ispred poslovnice Zagrebačke banke. Duž cijele trase kolona vozila kretat će se uz pratnju službenih policijskih vozila i policijskih motorista te uz zračnu potporu zrakoplovne jedinice policije. Promet će se odvijati u redovnom režimu uz povremene kratkotrajne prekide zbog prioritetnog prolaska povorke.

Potvrđeno je i da će autobuse, kao i prije četiri godine, voziti ZET-ovke Nikolina Žiljak i Ana Golomeić, koja je, podsjetimo, tada odbila kapetana Luku Modrića kada ju je po ulasku u autobus potapšao po ramenu i pitao smije li on voziti dio rute.

– Prvo sam se nasmijala pa sam ga pitala mogu li ja igrati nogomet, na što je on rekao: "Dapače", ali ipak mu nisam dopustila da preuzme upravljač – kroz smijeh je tada rekla A. Golomeić.

Iz MUP-a upozoravaju građane da izbjegavaju penjanje na krovove okolnih zgrada, rasvjetne stupove te semafore, reklame i slično jer, ističu, zbog zimskih vremenskih uvjeta i niskih temperatura postoji povećana opasnost od padova s visine.

– Brigu o osiguranju trase, protočnosti prometa i prohodnosti hitnih koridora provodit će veći broj policijskih službenika, pripadnika civilne zaštite, zaštitara i gradskih službi, stoga je nužno da se postupa po uputama nadležnih službi te poštuje postavljenu privremenu regulaciju prometa, ali i zabrane zaustavljanja i parkiranja. Brzina reakcije hitnih službi u pružanju pomoći ovisi o prohodnosti žurnih koridora – stoji u objavi MUP-a.

Napominju da svatko tko se nađe na dočeku uz sebe mora imati i identifikacijske isprave, a kako se očekuje i velik broj dolazaka organiziranih skupina iz drugih dijelova Hrvatske, savjetuju da se za parkiranje autobusa i ostalih vozila koriste parkirališta izvan centra grada, primjerice ono na Zagrebačkom velesajmu, na zapadnoj strani maksimirskog stadiona te parkiralište s južne strane Nacionalne i sveučilišne knjižnice, dok se će autobusi moći parkirati i u prostoru Autobusnog kolodvora.

Danas će od 15 do 23 sata na snazi biti i zabrana korištenja dronova i snimanje iz zraka u zoni središta grada, odnosno u okolici Jelačićeva trga.

– Ako se zateknete u većoj masi ljudi na središnjem trgu te vam je potrebna liječnička pomoć, obratite se najbližem pripadniku policije, civilne zaštite, zaštitaru ili drugoj nadležnoj osobi i zatražite pomoć. Ne paničarite jer možete izazvati nekontrolirano kretanje većeg broja ljudi zbog kojeg su moguća ozljeđivanja! – upozoravaju iz policije te dodaju da je u slučaju uočavanja sumnjivih osoba ili predmeta isti postupak.

Tramvaji voze obilazno

Također, iz Grada mole sugrađane, posebice roditelje s malom djecom i starije osobe, da vatrene pozdrave već na samoj ruti kako bi se smanjio priljev na glavni trg.

– Dolazak na središnji zagrebački trg, na kojem se očekuje najveći broj posjetitelja, bit će onemogućen iz pravca Bakačeve, Cesarčeve i Jurišićeve ulice. Apeliramo na sve prisutne da se pridržavaju svih uputa nadležnih službi koje će biti na terenu – kažu iz Grada te dodaju kako će od 14 sati pa sve do kraja dočeka tramvajske linije 2, 6, 11, 12, 13, 14 i 17 prometovati obilazno preko Glavnog kolodvora.