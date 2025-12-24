Kako je Dejan Jović napadajući mene potvrdio dvostruke kriterije fakulteta na kojem predaje

U članku pod naslovom “Kako je Žarko Ivković difamirajući mene napao novinu u kojoj piše”, objavljenom 23. prosinca 2025. u Večernjem listu, Dejan Jović, redoviti profesor Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, ustvrdio je da sam mu u svojoj kolumni naslovljenoj “Kako je Fakultet političkih znanosti postao lijevi politički akter” pripisao izjavu koju nikad nije dao. “Trpanje riječi u usta nekome tko ih nije izrekao” ocijenio je kao ozbiljan profesionalni propust te ustvrdio kako je na Večernjem listu “da vidi hoće li me sankcionirati – i kako”. Jović ne samo da me optužuje za profesionalni prijestup nego i zaziva kaznu, ostavljajući uredništvu da odluči o njezinu obliku. To već samo po sebi dovoljno govori o tonu i ambiciji njegova teksta.