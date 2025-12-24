Naši Portali
POLEMIKA

Kako je Dejan Jović napadajući mene potvrdio dvostruke kriterije fakulteta na kojem predaje

Autor
Žarko Ivković
24.12.2025.
u 14:02

Nitko ne dovodi u pitanje pravo novina da objavljuju različita, pa i krajnje kontroverzna stajališta. Upravo suprotno: pluralnost mišljenja jedna je od temeljnih vrijednosti demokratskog društva

U članku pod naslovom “Kako je Žarko Ivković difamirajući mene napao novinu u kojoj piše”, objavljenom 23. prosinca 2025. u Večernjem listu, Dejan Jović, redoviti profesor Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, ustvrdio je da sam mu u svojoj kolumni naslovljenoj “Kako je Fakultet političkih znanosti postao lijevi politički akter” pripisao izjavu koju nikad nije dao. “Trpanje riječi u usta nekome tko ih nije izrekao” ocijenio je kao ozbiljan profesionalni propust te ustvrdio kako je na Večernjem listu “da vidi hoće li me sankcionirati – i kako”. Jović ne samo da me optužuje za profesionalni prijestup nego i zaziva kaznu, ostavljajući uredništvu da odluči o njezinu obliku. To već samo po sebi dovoljno govori o tonu i ambiciji njegova teksta.

Avatar Attila
Attila
14:24 24.12.2025.

Dejan Jović je iz velikosrpskog legla, koje vješto manipulira izjavama, tipa: "mogao bih ti reći da si ".... ....", ali neću. Ili "to nisam izjavio ja, nego "taj i taj", ja sam samo podsjetio javnost"... Ili "mi smo njega predstavilii kao historičara, nismo ulazili u njegove druge stavove" ... Bizant je to.

SV
Svastacuje
14:23 24.12.2025.

Dejan Jović svako malo širi velikosrpsku promidžbu i nikad nije zato ni opomenut niti prozvan niti pozvan da odgovori...isto kao i mnogi velikosrbi koji pod krinkom ljevičarstva provode naputke SANU-a...

VA
VanjaPlank
14:07 24.12.2025.

Dejan Jović je stari provokator iz kuhinje kulturnog Pupovca.

