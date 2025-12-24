Započela isplata novčane pomoći za opremu novorođenčadi

Prema obavijesti Gradskog ureda za financije i javnu nabavu, od 23. prosinca je započela isplata korisnicima novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta. Novčana pomoć iznosi 600 eura po djetetu, a isplaćuje se jednokratno. Može se ostvariti samo jednom za isto dijete.

Iz Grada Zagreba podsjećaju da novčanu pomoć može ostvariti roditelj ili druga osoba koja ima roditeljsku skrb o djetetu, ako u trenutku podnošenja zahtjeva dijete nije starije od šest mjeseci, odnosno posvojeno dijete nije starije od sedam godina. Zatim, ako nositelj roditeljske skrbi ima hrvatsko državljanstvo, ako najmanje godinu dana neprekidno prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu prije rođenja djeteta te ako ima prebivalište na istoj adresi kao i dijete.