Ide li se u proširenje naplata zona parkiranja u Zagrebu? Priprema se analiza, ovo su detalji

Proširenje zona naplate parkiranja? Da, ali samo ako to budu htjeli mjesni odbori, kazao je u svibnju ove godine gradonačelnik Tomislav Tomašević nakon što ga je, tijekom predizbornog sučeljavanja, tadašnja protukandidatkinja na lokalnim izborima Marija Selak Raspudić javno prozvala da ide u novo postroženje za stanovnike metropole koji se koriste automobilima.

Što s vlasnicima više automobila

Tada se referirala na planove s Radićeva trga da izrade analizu trenutačnog stanja s parkirališnim kapacitetima u Zagrebu, a ona bi obuhvatila i mogućnost proširenja zona. Izrada dokumenta uvrštena je i u Plan javne nabave za 2025. godinu, a kako se od jučer može vidjeti na Elektroničkom oglasniku javne nabave, Grad je upravo raspisao 150.000 eura vrijedan natječaj kojim traži autore. – Cilj je analiza parkirališnih kapaciteta, s posebnim naglaskom na identificiranje trenutačnog stanja, kapaciteta, razine opterećenosti i dominantnih obrazaca korištenja. Analiza će obuhvatiti postojeće ulične i izvanulične parkirališne površine, ali i njihove funkcionalne, prostorne i prometne karakteristike. Rezultati će omogućiti procjenu opravdanosti i učinkovitosti potencijalnog proširenja sustava naplate parkiranja te poslužiti za oblikovanje budućih mjera unutar cjelovitog modela upravljanja prometom u mirovanju – stoji u projektnom zadatku kojeg će se pri izradi dokumenta morati pridržavati njegovi autori.

Ovom analizom će se, dakle, utvrditi treba li naplatu proširiti na četvrti koje nisu dio sustava, poput Gornje Dubrave, Sesveta i Podsljemena, a pokazat će i kako se postojeća parkirališna mjesta mogu reorganizirati tako da na ulicama bude više mjesta za pješake i druge sudionike u prometu. Činjenica je da je samo pet posto površine metropole u zoni naplate parkiranja, navodi se u uvodu projektnog zadatka, što je četiri puta manje nego u, primjerice, Beču ili Ljubljani, a budući da Zagreb već desetljećima ima probleme s nedostatkom mjesta za parkiranje, potrebno je izraditi sustav koji je učinkovitiji i održiviji te pravedniji. – Zagreb raspolaže širokim spektrom razvojnih potencijala koji mogu znatno unaprijediti učinkovitost sustava upravljanja parkiranjem. Proširenje postojećih zona naplate ili uvođenje novih zona otvara mogućnost uravnoteženijeg prostornog opterećenja te ujednačene prometne regulacije u gradskim četvrtima – stoji u dokumentu.

Koliko će vas koštati parkiranje na punionici za električne aute? Zagrepčanin okušao sreću i zaradio kaznu

A osim s manjkom parkirališta, Grad se u analizi planira posvetiti i kućanstvima koja imaju više od jednog automobila. Novi sustav tako treba, piše, osigurati da "svako kućanstvo ima realnu i priuštivu mogućnost parkiranja jednog vozila u svojoj zoni stanovanja, dok se istodobno destimulira držanje na javnoj površini drugog i svakog idućeg automobila koji nerazmjerno opterećuju ulice, povećavaju prometne gužve te doprinose pogoršanju kvalitete zraka u gradu".

Izrada dokumenta, piše u natječaju, trebala bi trajati najviše devet mjeseci, a provodit će se u dvije faze. U prvoj će se prikupiti sve potrebne informacije o trenutačnom stanju, uključujući granice parkirališnih zona, tarife, broj i lokaciju pojedinih parkirališta kao i analizu koliko vozila obično borave na jednome mjestu. U obzir će se uzeti i demografski podaci, poput broja stanovnika u pojedinom kvartu, broj registriranih vozila po ulici ili zoni te, u slučaju poslovnih zona, koliko je ondje zaposleno djelatnika. Sve te informacije treba pribaviti u roku od pet mjeseci, a sljedeća četiri autori trebaju provesti na izradu analize.

Ona, pak, obuhvaća prijedloge gdje bi se sustav naplate parkiranja mogao proširiti, a za svaku od lokacija treba navesti i novu organizaciju parkirališnih mjesta, zonu naplate te kako će ondje funkcionirati sustav kupnje povlaštenih karata za stanare. Za sve lokacije treba predstaviti i eventualne radove na javnim površinama, s time da se posebno treba paziti da se ne zadire u kvartovsko zelenilo više nego što je to prijeko potrebno. – Za predložena rješenja potrebno je izraditi preglednu kartu u odgovarajućem mjerilu, izrađenu na katastarskoj podlozi, koja mora prikazivati postojeću mrežu javnih parkirališta, novopredložena parkirališna mjesta, zone naplate i tipove korisnika te lokacije automata za naplatu – navodi se u dokumentu. Za svako predloženo rješenje treba navesti i prednosti te potencijalne nedostatke i financijski proračun.

Treba prilagoditi i propise

Uza sve to, zadatak autora bit će i predložiti izmjene gradskih propisa koji uređuju parkiranje u metropoli kako bi nova pravila bila u skladu s pravnom regulativom. Do raspisivanja natječaja za izradu ove analize, podsjetimo, dolazi nešto više od godinu dana nakon uvođenja blokovskog parkiranja te nešto manje od mjesec dana poslije implementacije novog postroženja za vozače. Donedavno se, naime, s parkirališnom kartom za prvu zonu moglo parkirati i u nižim zonama, no to više nije moguće, što znači da će prilikom premještanja vozila u drugu zonu vozači morati kupiti i novu kartu.