Zagrebački policajci u Novom Zagrebu maloljetnicima oduzeli 189 komada razne pirotehnike

Tijekom pojačanih aktivnosti u sklopu operativne akcije „Mir i dobro“, policijski su službenici obilaskom mjesta okupljanja mlađih osoba, u noći s utorka, 23. prosinca, na srijedu, 24. prosinca, u dvorištu jedne škole u Novom Zagrebu utvrdili da je maloljetnik neovlašteno posjedovao pirotehnička sredstva, izvještava Policijska uprava zagrebačka.

Kod maloljetnika su pronađena i oduzeta četiri komada zabranjenog pirotehničkog sredstva - petardi kategorije F3, jedna zabranjena petarda kategorije F2 te jedna za maloljetnike zabranjena raketa- vatrometna cijev kategorije F2, nakon čega je priveden u službene prostorije policije.

U drugom odvojenom slučaju, također na području Novog Zagreba, noćas 24. prosinca, zatečen je maloljetnik koji je kod sebe neovlašteno posjedovao dva pirotehnička sredstva – petarde kategorije F3 te pirotehnička sredstva kategorije F2, nakon čega je priveden u službene prostorije policije. Pregledom stana u Novom Zagrebu, u kojem prebiva maloljetnik, pronađeno je i oduzeto 145 komada zabranjenih pirotehničkih sredstava, petardi kategorije F2.