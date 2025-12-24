Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 96
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
AKCIJA MIR I DOBRO

Zagrebački policajci u Novom Zagrebu maloljetnicima oduzeli 189 komada razne pirotehnike

Policijska uprava zagrebačka
VL
Autor
Ana Vrbanek
24.12.2025.
u 13:45

Pregledom stana u Novom Zagrebu, u kojem prebiva maloljetnik, pronađeno je i oduzeto 145 komada zabranjenih pirotehničkih sredstava

Tijekom pojačanih aktivnosti u sklopu operativne akcije „Mir i dobro“, policijski su službenici obilaskom mjesta okupljanja mlađih osoba, u noći s utorka, 23. prosinca, na srijedu, 24. prosinca, u dvorištu jedne škole u Novom Zagrebu utvrdili da je maloljetnik neovlašteno posjedovao pirotehnička sredstva, izvještava Policijska uprava zagrebačka.

Kod maloljetnika su pronađena i oduzeta četiri komada zabranjenog pirotehničkog sredstva - petardi kategorije F3, jedna zabranjena petarda kategorije F2 te jedna za maloljetnike zabranjena raketa- vatrometna cijev kategorije F2, nakon čega je priveden u službene prostorije policije.

U drugom odvojenom slučaju, također na području Novog Zagreba, noćas 24. prosinca, zatečen je maloljetnik koji je kod sebe neovlašteno posjedovao dva pirotehnička sredstva – petarde kategorije F3 te pirotehnička sredstva kategorije F2, nakon čega je priveden u službene prostorije policije. Pregledom stana u Novom Zagrebu, u kojem prebiva maloljetnik, pronađeno je i oduzeto 145 komada zabranjenih pirotehničkih sredstava, petardi kategorije F2.
Ključne riječi
Policijska uprava zagrebačka Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!