Napadač iz Prečkog dobio 50 godina! Stižu prve reakcije

Sudskо vijeće Županijskog suda u Zagrebu donijelo je i objavilo nepravomoćnu presudu protiv optuženog za teško ubojstvo djeteta počinjeno u Osnovnoj školi Prečko u prosincu prošle godine, kao i za četiri pokušaja teškog ubojstva te 50 kaznenih djela povrede prava djeteta. Napadač je dobio 50 godina zatvora. 30 godina je dobio za ubojstvo dječaka, 22 za pokušaj teškog ubojstva djece i učiteljice i po dvije godine za povredu prava još 50 djece.

"Sudskо vijeće je, nakon provedenog dokaznog postupka, proglasilo optuženika krivim te mu izreklo najstrožu kaznenu sankciju predviđenu važećim zakonodavstvom – kaznu zatvora u trajanju od 50 godina. Prije svega, bilo je nužno utvrditi da je upravo optuženik počinitelj kaznenih djela koja su mu stavljena na teret. Jedno od ključnih pitanja u postupku odnosilo se na njegovu ubrojivost, odnosno mogućnost neubrojivosti. Vještačenjem su psihijatri utvrdili da je optuženik bio ubrojiv, iako smanjeno ubrojiv, što ni u jednom trenutku nije dovedeno u pitanje. Pri tome su uzete u obzir njegove psihičke smetnje koje su postojale i ranije.Optuženiku se stavlja na teret više kaznenih djela: jedno kazneno djelo teškog ubojstva dovršenog na štetu djeteta, zatim četiri kaznena djela teškog ubojstva u pokušaju te ukupno 50 kaznenih djela povrede prava djeteta.Cijeneći brojnost kaznenih djela, ali i način njihova izvršenja – riječ je o izrazito brutalnom napadu hladnim oružjem, s brojnim ubodima koje su zadobile žrtve – sudsko vijeće je procijenilo da se jedino izricanjem najteže kazne može ostvariti svrha kažnjavanja, kako u smislu specijalne, tako i generalne prevencije. Ovom presudom želi se poslati jasna poruka cijelom društvu da su ovakva kaznena djela apsolutno nedopustiva, da se neće tolerirati te da svakog mogućeg počinitelja za takva djela očekuje najstroža zakonska sankcija. Optuženiku je suđeno prema važećem zakonu, kao odrasloj osobi, a sud je u postupku razmatrao sve relevantne okolnosti, uključujući i motiv njegova postupanja", kazao je glasnogovornik Županijskog suda Krešimir Devčić..

"Presuda je očekivana, da barem ima takvih sudaca više, sve je detaljno obrazložila. Visina kazne je očekivana. On je tražio na prošlom ročištu da ga se ne dovodi ovdje, sud je to ispoštovao. Ovaj slučaj je pokazao sve anomalije sve sustava, u ovom postupku nema ni poraženih ni pobjednika", rekao je odvjetnik obitelji Krešimir Škarica. "Ponosni smo na djecu koja su pokazala jakost i hrabrost i izdržala ovo izazovno vrijeme", kazao je jedan od roditelja nakon izricanja presude.

"Nijedna presuda ne može vratiti dječji život. Zadovoljni smo s pročitanom presudom. Žao mi je što sustav koji je trebao podržati našu djecu je ipak razočarao. Nadamo da će ovo bar donijeti neke promjene u društvu", kazao je jedan od roditelja čije dijete je pohađalo navedenu osnovnu školu.

Kako smo najavili ranije, optužnica koju je podiglo zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo (ŽDO) tereti 20-godišnjaka da je 20. prosinca prošle godine, "u vrijeme nastave došao do zagrebačke osnovne škole, s unaprijed stvorenom namjerom da liši života djecu i djelatnike škole i svjestan da se radi o djeci niske kronološke dobi koja mu se nisu u stanju fizički oduprijeti". Potom je, stoji u optužnici podignutoj početkom srpnja ove godine, ušao u prostorije škole gdje je nožem napao učiteljicu i djecu. Napadača se tereti za ukupno 55 kaznenih djela. Među njima su teško ubojstvo djeteta, četiri pokušaja teškog ubojstva te 50 kaznenih djela povrede prava djeteta.

Podsjetimo, u napadu je jedno dijete smrtno stradalo, dok su učiteljica i troje djece zadobili teške ozljede. Tužiteljstvo je ranije izvijestilo kako je okrivljenik fizički napao i ozlijedio djecu i učiteljicu pred desetak učenika u prostorijama osnovne škole. Županijsko državno odvjetništvo u optužnici je predložilo produljenje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, kao i zbog nužnosti osiguranja neometanog vođenja kaznenog postupka za djelo za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, a čije su okolnosti počinjenja ocijenjene posebno teškima. Riječ je o bivšem učeniku Osnovne škole Prečko, koji je nakon napada nožem pobjegao u obližnji dom zdravlja, gdje je pokušao počiniti samoubojstvo. Zbog ove tragedije, idući dan u cijeloj Hrvatskoj proglašen je dan žalosti, a ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs najavio je uvođenje obaveznog zaključavanja školskih objekata.