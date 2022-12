Vraćaju se i one! Omiljene vozačice opet će ugostiti vatrene, otkrivamo sve detalje dočeka u Zagrebu

Hrvatska nogometna reprezentacija svojim je uspjesima na Svjetskom prvenstvu u Kataru ponosom još jednom ispunila cijelu zemlju, a kulminacija osjećaja sreće, ponosa i jedinstva očekuje se sutra kada se brončani 'vatreni' vraćaju u Zagreb. Očekuje se pravi spektakl od zračne luke do Trga bana Jelačića. Svi detalji dočeka su poznati, a zna se i kojim će prometnim sredstvom nogometaši na svoj put slavlja.

Bit će to posebno uređeni ZET-ov autobus koji će u svojoj kabrio-verziji prevoziti Dalića i društvo koji slijeću u Zračnu luku Franjo Tuđman oko 17 sati i 10 minuta. Dan prije dočeka, sve je spremno u zagrebačkom gradskom prijevozniku iz kojeg nam poručuju kako su spremni za reprizu dočeka iz 2018.

Nogometaši će se voziti u posebnom vozilu marke MAN koje se ušminkava i sutra kreće put Trga. Spomenuti autobus inače se koristi na turističkim turama po metropoli, a za ovu je priliku dobio posebno ruho. U odnosu kabrio Mercedes (O405) iz srpnja 2018. ovaj bus je suvremeniji i prostraniji, a očekuje se da će mu trebati manje vremena do Trga zbog hladnijih vremenskih uvjeta i činjenice da su svi organizatori bogatiji za jedno iskustvo dočeka. Pripremljen je i još jedan panoramski autobus zatvorenog tipa za stručni stožer, a moguće je i presjedanje u Savskoj kod vatrogasaca kao i zadnji put.

Očekuje se kako će sutra biti suho vrijeme, ali će temperature poslijepodne biti oko nule ili čak ispod. Trasa ostaje ista kao i 2018., a kreće sa Starog terminala Zračne luke, preko ulice Rudolfa Fizira i Zagrebačke, preko SR Njemačke, Avenije Većeslava Holjevca, Vukovarske i Savske do središnjeg trga.

Potvrđeno je i da će autobuse, kao i prije četiri godine, voziti ZET-ovke Nikolina Žiljak i Ana Golomeić, koja je, podsjetimo, tada odbila kapetana Luku Modrića kada ju je po ulasku u autobus potapšao po ramenu i pitao smije li on voziti dio rute.

– Ma neopisivo – da boljih riječi kojima bi opisala osjećaje koji su se u njoj miješali kad je reprezentativce pokupila s “Franje Tuđmana” nema, objasnila nam je tada Nikolina Žiljak, kojoj je šef javio da ima poseban zadatak za ponedjeljak, i to dva dana prije nego što je stigao let iz Moskve. A ona ga – odbila!

– Znate što, bila sam u šoku. Shvatila sam da bih u svojim rukama trebala imati živote dječaka vrijednih, koliko, oko 300 milijuna eura? Ne mora biti moja krivnja ako se što dogodi, ali da se dogodi, ne bih si to oprostila. Ja sam prije svega majka, a oni su nečija djeca – objasnila je Nikolina Žiljak zašto se dvoumila. No onda, kad je poklopila slušalicu, shvatila je da ona to može! Kako kaže, ako može voziti svaki dan bus od 18 metara, može i njih, “pa i oni su ljudi”.

– Nazvala sam odmah šefa i rekla – vozim! Nisam znala, međutim, što me čeka dok nismo busom izašli iz prostora zračne luke. Toliko ljudi jednostavno nitko nije očekivao i svaka čast policiji, dečkima koji su trčali uz bus cijelim putem. A što se reprezentativaca tiče, svaki njihov pokret na busu bio je i moj u želucu, prisjetila se vozačica Nikolina, kojoj problem nije bio svako malo stiskati kočnicu, ali nije joj bilo svejedno kad su vatreni visjeli sa svih strana autobusa.

Zbog dočeka je ZET najavio brojne izmjene u prometu sutra. Na Trgu bana Josipa Jelačića, od 14 sati pa do završetka koncerta, tramvajske linije 6, 11, 12, 13, 14 i 17 će prometovati obilazno preko Glavnog kolodvora. Oko 17.30 sati, moguće je skraćivanje autobusne linije 118 (Trg Mažuranića – Voltino) te će prometovati na relaciji Voltino – Magazinska/Božidara Adžije, objavili su iz ZET-a

