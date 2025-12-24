Naši Portali
NIZ AKTIVNOSTI

Gdje ovih dana? Badnjak na Strossu uz funk, Božić u Ciboni s Tri soprana

Zagreb: Održan koncert "Božić u Ciboni" na blagdan svetog Stjepana
Neva Zganec/PIXSELL
Autor
Gabrijela Krešić
24.12.2025.
u 14:48

Tradicionalni koncert u Košarkaškom centru "Dražen Petrović" počinje u 20 sati, predvodit će ga Danijela Pintarić, Marija Vidović, Matteo Ivan Rašić...

Blagdanski dani krajem prosinca i ove godine nude niz različitih aktivnosti u metropoli. Od dnevnih glazbenih druženja i gastronomske ponude na otvorenom, preko mirnijih božićnih šetnji, do velikih koncertnih produkcija na blagdan svetog Stjepana. Na današnji Badnjak i sutrašnji Božić istočni dio Strossmayerova šetališta ostaje jedno od mirnijih gradskih okupljališta. Advent kod Matoša danas počinje s dnevnim programom Vremeplov, uz domaće dance i funk-hitove, dok se tijekom dana i večeri izmjenjuju akustični nastupi Noe Rupčića te DJ program Tee Hendije Groove. Božić je ondje sutra rezerviran za smireniji glazbeni sadržaj u okviru Christmas Music Sessiona, namijenjen šetnji i neformalnom druženju bez većih gužvi.

Središte grada i ove je blagdanske sezone u znaku Fuliranja, koje već 13 godina okuplja posjetitelje željne spoja gastronomije, druženja i blagdanske atmosfere. Badnjak se pritom ističe kao jedan od najposjećenijih dana, uz posebne blagdanske menije. Među njima se ističe Noel kućica chefa Ivana Temšića, koja na Badnjak donosi novitete poput Divlje kobaje i Porchetta burgera. Glazbeni vrhunac božićnog razdoblja slijedi u petak, na blagdan svetog Stjepana, kada se u Košarkaškom centru "Dražen Petrović" održava 36. izdanje koncerta "Božić u Ciboni". Na najdugovječnijem božićnom koncertu u Hrvatskoj u 20 sati nastupit će Danijela Pintarić, Marija Vidović, Matteo Ivan Rašić, Chriztel Renae Aceveda, Blanka Tkalčić i Marija Kuhar Šoša, uz vokalne sastave Tri soprana – One HNK i Agape Family. Suvremeni blagdanski repertoar donose Gelato Sisters, Rubby Montanari Knez, ToMa, Elis Lovrić, Mladenka Lovrović i Vlatka Kladarić, uz pratnju sedam zborova iz različitih dijelova Hrvatske, Zagrebačke filharmonije i ritam sekcije orkestra Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija. Ulaznice za koncert dostupne su na prodajnim mjestima i putem sustava ulaznice.hr po cijenama od pet i osam eura. Hrvatska radiotelevizija emitirat će odgođeni prijenos s početkom u 22.35 sati.

Ključne riječi
Zagreb

