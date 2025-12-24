Naši Portali
Zagrebački nadbiskup u miru

Kardinal Bozanić: Bog je htio postati dijete kako bi ljudima bio što bliži

24.12.2025.
u 22:59

Na kraju homilije Kardinal je svima čestitao Božić i zaželio da se "slava Božja širi i mir na zemlji učvršćuje."

Zagrebački nadbiskup u miru kardinal Josip Bozanić predvodio je na Badnjak misu bdjenja svetkovine Rođenja Gospodnjega u Bogoslužnom prostoru bl. Alojzija Stepinca na Kaptolu, kazavši da je Bog htio postati dijete kako bi ljudima bio što bliži. Na euharistijskom slavlju koncelebrirali su kanonik mons. Josip Baloban, rektor Zagrebačke katedrale mons. Zlatko Koren i rektor Međubiskupijskog sjemeništa u Zagrebu preč. Matija Pavlaković.

Kardinal Bozanić kazao je kako je Bog htio postati malen, htio je postati dijete kako bi ljudima bio što bliži. "Bog se htio potpuno spustiti na zemlju da ga svatko može primiti i da mu se svatko može približiti jer najlakše se čovjek približava djetetu. Dijete je otvoreno, nema predrasuda; ono prihvaća i posebno prepoznaje ljubav i blizinu. To je htio Bog koji se spustio da bi bio potpuno blizu nama."

Istaknuo je kako Riječ Božja govori o obećanju jednog djeteta: "Mi danas slušamo, čitamo, naviještamo i divimo se kako je Bog pripremao svoj dolazak na ovu zemlju. Divimo se Bogu koji pokazuje toliku brigu za čovjeka." Kardinal je dodao da je "Bog došao za nas, da nas učini sretnima, mirnima i Njemu bližima."

"Dolazak Isusa i pojavak Sina Božjega najavljuje nebo pastirima: rodilo se Dijete, idite tamo i naći ćete Isusa, Mariju i Josipa. Oni su pošli, vidjeli i poklonili se. Sve što se događa oko Božjeg silaska, sve to Bog priprema i najavljuje", naglasio je kardinal Bozanić i poručio kako je čovjek, poput neba i poput pastira, "pozvan davati slavu Bogu da može živjeti mir ljudima."

Na kraju homilije Kardinal je svima čestitao Božić i zaželio da se "slava Božja širi i mir na zemlji učvršćuje." Liturgijsko pjevanje predvodio je Zagrebački katedralni mješoviti zbor pod ravnanjem mo. Matije Škvorca i uz orguljašku pratnju prof. Nevena Kraljića.
zagrebačka katedrala katedrala Josip Bozanić Božić badnjak

Komentara 1

SL
slavenZadravec
23:12 24.12.2025.

Bog je htio postati dijete, ali ujedno i otac. Otac samome sebi kao bogu jer Isus je jedno s bogomL; Ista osoba ili dvije osobe koje su jedno, ali opet ...??!?. Postati dijete tj podjetinjiti. Zato je Mariju bez njenee suglasnosti. Uh, puno toga za objašnjavati

