Pijan vozač automobilom udario u metalni ublaživač naleta

Noćna vožnja pod utjecajem alkohola završila je sudskim epilogom, ali srećom bez ozlijeđenih. Na području Velike Gorice, u utorak, 22. prosinca oko 23,40 sati, 56-godišnji vozač osobnog automobila zagrebačkih registarskih oznaka izazvao je prometnu nesreću na kraku 8 prometnog čvora Kosnica na autocesti A3, vozeći u smjeru sjeveroistoka, izvještava Policijska uprava zagrebačka.

Dolaskom do 35. kilometra vozač se nije kretao sredinom prometne trake, već je prešao udesno na polje za usmjeravanje prometa pri čemu je prednjim dijelom automobila udario u metalni ublaživač naleta smješten na razdjelniku kraka kolnika. Policijskom kontrolom utvrđeno je da je vozač upravljao vozilom s 1,54 promila alkohola u organizmu.

Na mjestu događaja je uhićen i smješten u posebne prostorije policije do prestanka djelovanja alkohola, govore iz Policijske uprave zagrebačka, nakon čega je doveden na nadležni prekršajni sud. Sud je vozača proglasio krivim te mu izrekao novčanu kaznu od 1.480 eura i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od tri mjeseca.