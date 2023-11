Odavali su tajne iz najtajnijih istraga: Troje policajaca dobilo ukupno 8,5 godina zatvora

Prije 11 godina, kada je njih 15-ak uhićeno, to je bila priča koja je predstavljena kao dokaz da policija čisti kukolj u svojim redovima. Jer je među uhićenima bilo poduzetnika kojima mediji "tepaju" da su kontroverzni te određen broj policajaca iz PNUSKOK-a. Sve njih USKOK je prvo istraživao, a zatim i optužio da su za razne usluge poput besplatnih građevinskih radova, plaćanja plastičnih operacija ili obećanja da će poslovno napredovati, skupini zainteresiranih osoba, uglavnom poduzetnika (kontroverznih), odavali informacije iz najtanjih policijsko-uskočkih istraga.

Sada, 11 godina kasnije, dvojica optuženika su umrla pa je protiv njih obustavljen postupak. Za dvojicu su optužbe otišle u zastaru.. Jedan dio se u siječnju lani, u tijeku suđenja, odlučio na priznanje krivnje. Neki su krivnju priznali i prije početka postupka te se nagodili s tužiteljstvom. Na koncu je na optuženičkoj klupi ostalo troje policajaca: Marko Svalina, Selma Abadžić i Tomislav Jerkić i njih su troje na zagrebačkom Županijskom sudu nepravomoćno osuđeni zbog mita. Svalina je nepravomoćno osuđen na tri i pol godina zatvora, Jerkić na tri godine zatvora, a Selma Abadžić na tri godine zatvora. Nitko od njih se na objavi presude nije pojavio, a svatko mora platiti i po 3000 eura sudskih troškova. Nitko od njih više, barem prema osobnim podacima, nije zaposlen u MUP-u.

Prema optužnici, Selma Abadžić teretila se da je u travnju i svibnju 2011. kao zaposlenica PNUSKOK-a prvo izvijestila Vjekoslava Drnića da se provode izvidi oko autoceste Rijeka – Zagreb, da će biti uhićeni Zlatko Korpar i Slaven Žužul i da je osumnjičen Jurica Prskalo. Igor Mlinar posredstvom Drnića i Rudolfa Krpine obećao joj je novčanu nagradu pa je ona preko Drnića Mlinaru dostavila kaznu prijavu i obavijesne razgovore u tom predmetu. Svalina se pak tereti da je kao službenik PNUSKOK-a u više navrata preko Krpine i Drnića dostavljao tajne informacije, a zauzvrat su mu obećani građevinski radovi na kući u Donjem Stupniku. Teretilo ga se tako da je odao informacije iz OA Bijelo, kojom su bili obuhvaćeni Zoran Pripuz i Dragana Bakovića, a dojavljivao je i informacije o Stipi Barišiću, Damiru Iviću, Željku Bilošu i Josipu Petroviću, koje je zanimalo jesu li pod mjerama tajnog praćenja.

Jerkić, koji je bio zaposlen u Ravnateljstvu policije, teretio se da je u zamjenu za pomoć oko zapošljavanja nepoznate žene i svoje promaknuće na poslu odavao tajne podatke vezane uz izvide oko gospodarskih malverzacija u URIHO-u i Nove banke Maribor, te da je dostavio OCTU interni policijski dokument koji se bavi organiziranim kriminalom i njegovim nositeljima u Hrvatskoj.

Obrazlažući nepravomoćnu presudu, sutkinja Irena Kvaternik kazala je da sud smatra utvrđenim da su optuženici počinili to za što ih se tereti, što proizlazi iz iskaza svjedoka, snimki tajno snimljenih razgovora, podacima o njihovom kretanju, tijeku komunikacije od zahtjeva da se neka tajna informacija provjeri do njezine isporuke... Prilikom pretraga kod nekih optuženika su nađeni dokumenti ili podaci u mobitelu. Osim navedenih dokaza, tu su i tzv. podupirući dokazi, odnosno priznanja njihovih suoptuženika i njihove nagodbe o krivnji jer su im suoptuženici priznali da su od Svaline, Jerkića i Seleme Abadžić tražili dostavu najtajnijih informacija.

– Sud nije vjerovao vašim obranama i smatra ih neistinitima. Nitko drugi nije mogao odati ove informacije osim vas i nitko drugi nije mogao biti odgovoran za curenje ovih informacija. Tim iskazima vi niste prigovarali. Olakotno vam je što ste svi neosuđivani i protok vremena, Svalina je otac troje malodobne djece, a Jerkiću je narušeno zdravlje. Što se tiče otegotnih, Selama Abadžić bila je zaposlena u Službi odjela za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, a svojim ponašanjem narušila je integritet predmeta uoči uhićenja, a narušila je i ugled svojih kolega kao i policije u cjelini. I Svalina je kao djelatnik PNUSKOK-a trebao biti protiv organiziranog kriminaliteta, no zbog svog materijalnog interesa odavao je povjerljive informacije. Činio je to više puta, čime je došlo i do kompromitacije OA Bijelo u kojoj se istraživalo pripremanje ubojstva Petrača. Jerkić je bio visokopozicionirani policajac, a sama činjenica da je predao OCTU, dokument od nacionalnog značaja jer je obuhvatio pripadnike kriminalnog miljea, može se promatrati i kao ugroza nacionalne sigurnosti – kazala je sutkinja Kvaternik u obrazloženju.

Inače, kada je cijela priča u listopadu 2012. počela, navodilo se da poduzetnici imaju posrednika koji ih spaja s kasnije optuženim policajcima. Posrednik između poduzetnika i policajaca, prema tvrdnjama USKOK-a bio je Vlado Rajić, inače kum Vinka Žuljevića Klice, koji je likvidiran 2015. te čiji ubojica još nije nađen. Iako je, kao i ostali optuženici tijekom istrage, ili nijekao krivnju ili se branio šutnjom, Rajić je u siječnju lani priznao krivnju te se nagodio s USKOK-om. Osuđen je na djelomičnu uvjetnu kaznu od godinu i pol dana zatvora. Od izrečene kazne osam mjeseci treba ići u zatvor, dok mu se ostatak mijenja uvjetnom kaznom od 10 mjeseci uz rok kušnje od pet godina. Morao je platiti i sporednu novčanu kaznu od 400.000 kuna te troškove postupka od 40.000 kuna. Krivnju su u siječnju lani priznali i poduzetnici Damir Ivić iz Osijeka i Stipe Barišić Moljac iz Čepina koji su uvjetno osuđeni na po 10 mjeseci zatvora uz rok kušnje od tri godine svaki.

Na po osam mjeseci zatvora uz rok kušnje od tri godine tada su bili osuđeni i Željko Biloš i Josip Petrović. Biloš je vlasnik tvrtke OLT a zbog toga što je od Nade Čavlović Smiljanec, bivše šefice Porezne uprave, tražio da prolongira porezni dug njegove tvrtke, na zagrebačkom Županijskom sudu je u srpnju 2020. nepravomoćno osuđen na četiri i pol godine zatvora, no Vrhovni sud mu je krajem prošle godine tu kaznu smanjio pa je pravomoćno osuđen na tri godine zatvora. Što se tiče Petrovića, on je bio intimus dvojice predsjednika HDZ-a, Ive Sanadera i Tomislava Karamarka. Zbog ovog prvog je svjedočio u aferi Ina-MOL, a s ovim drugim je bio povezan preko afere Konzultantica, zbog čega je Karamarko morao otići iz aktivne politike. Uz to, Petrović je bio i konzultant mađarskog MOL-a, a preminuo je u ožujku lani.

Na nagodbu s USKOK-om početkom prošle godine odlučili su se i Igor Mlinar, koji je tada osuđen na djelomičnu uvjetnu kaznu od dvije godine zatvora, od čega će 10 mjeseci provesti iza rešetaka, a ostatak mu se mijenja uvjetnom uz rok kušnje od pet godina. Uz to mu je bila izrečena i sporedna novčana kazna od 400.000 kuna. Branko Damjanović tada je na temelju nagodbe bio osuđen na 11 mjeseci zatvora, uvjetno na četiri godine, a izrečena mu je i sigurnosna mjera zabrane obavljanja dužnosti ili djelatnosti u državnim ili javnim ustanovama u razdoblju od pet godina. Prije početka suđenja s USKOK-om se nagodila i Anita Zorko, Vjekoslav Drnić je preminuo, a optužbe protiv Krpine otpale su zbog zastare.

U proteklih 11 godina s ovim se spisom događalo, svašta i ništa. Nakon podizanja optužnice, sud ju je više puta vraćao USKOK-u na doradu. Kada je konačno optužnica potvrđena, suđenje je počelo, ali samo formalno, početkom 2017. Sljedeće više od dvije godine, USKOK, sud i obrana međusobno su se natezali jer su obrani brojni dokazi bili sporni te je tražila njihova izdvajanja, tvrdeći da su nezakonita. Kada ti zahtjevi nisu prolazili, onda su tražili izuzeće suca, cijelog vijeća, tužitelja... Rasprave su se odgađale i zbog stvarnih ili imaginarnih bolesti optuženika da bi pravo suđenje konačno počelo početkom 2020. Onda je došla pandemija COVID-a, zbog koje je više rasprava odgođeno, pa je zatim sudac koji je imao spis prešao na Visoki kazneni sud. Spis je na kraju dodijeljen sutkinji Ireni Kvaternik kojoj je ovo bio zadnji raspravni spis, jer je u međuvremenu prešla u suce istrage.

