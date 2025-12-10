Maloljetnik u Metkoviću nasrnuo na dvojicu vršnjaka, jedan teško ozlijeđen: Bio je na 'koktelu droga'

U Metkoviću u ponedjeljak, na šetalištu pokraj jedne odgojno-obrazovne ustanove u Metkoviću, maloljetnik je napao dvojicu vršnjaka. Jednog je udario nogom u glavu, a drugog u ruku.

Kako navodi PU dubrovačko-neretvanska, mladić koji je udaren u glavu zatražio je liječničku pomoć u metkovskoj ispostavi Zavoda za hitnu medicinu, nakon čega je prebačen u dubrovačku bolnicu, gdje su mu konstatirane teške tjelesne ozljede. Drugi napadnuti maloljetnik nije ozlijeđen. Policija je u roku od dva sata od zaprimljene dojave identificirala i pronašla napadača. Radi se o maloljetniku koji je uhićen zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teške tjelesne ozljede.

Testiranjem je utvrđeno da je napadač bio pod utjecajem marihuane, speeda i kokaina. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, maloljetnik je kasno sinoć, uz kaznenu prijavu za počinjeno kazneno djelo „Teška tjelesna ozljeda" , odveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.