VELIKI PROJEKT

Teheran se seli zbog manjka vode?

Autor
Hassan Haidar Diab
10.12.2025.
u 19:15

Prenapučenost i promjena klime megalopolise čine neodrživima. Iran se također priprema za mogući sukob s Izraelom, za što Pezeshkian smatra da nije daleka budućnost, nego pitanje vremena

U sjeni priprema za mogući veliki rat s Izraelom, koji bi po svemu sudeći mogao biti znatno razorniji od sukoba u lipnju, Iran pati i zbog nestašice vode, a atmosferu dodatno podgrijava predsjednik Masoud Pezeshkian izjavama da zbog kritične situacije s vodom čak i preseljenje stanovništva Teherana postaje nužnost. Iranski glavni grad suočava se, naime, s kroničnim deficitom vodnih resursa, koji dodatno pogoršavaju klimatske promjene i ubrzana urbanizacija, a vodom samo u tom urbanom području treba opskrbiti oko 10 milijuna ljudi. Kao dugoročno rješenje tog problema planira se preseljenje administrativnog dijela grada i dijela stanovništva u regiju Makran, uz izgradnju rezervoara, desalinizacijskih postrojenja te nove infrastrukture za vodu, energiju i transport. Taj potez smanjio bi pritisak na Teheran, zaštitio podzemne vodonosnike i osigurao održivu opskrbu za milijune ljudi, istovremeno pripremajući grad za potencijalne posljedice rata.

Ključne riječi
klimatske promjene voda Teheran Iran

Komentara 1

ST
StožerniGeneral50
19:20 10.12.2025.

Tako ti je to kada se zamjeriš državi Izrael.

Čini se da već imate pristup!