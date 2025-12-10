Teheran se seli zbog manjka vode?

U sjeni priprema za mogući veliki rat s Izraelom, koji bi po svemu sudeći mogao biti znatno razorniji od sukoba u lipnju, Iran pati i zbog nestašice vode, a atmosferu dodatno podgrijava predsjednik Masoud Pezeshkian izjavama da zbog kritične situacije s vodom čak i preseljenje stanovništva Teherana postaje nužnost. Iranski glavni grad suočava se, naime, s kroničnim deficitom vodnih resursa, koji dodatno pogoršavaju klimatske promjene i ubrzana urbanizacija, a vodom samo u tom urbanom području treba opskrbiti oko 10 milijuna ljudi. Kao dugoročno rješenje tog problema planira se preseljenje administrativnog dijela grada i dijela stanovništva u regiju Makran, uz izgradnju rezervoara, desalinizacijskih postrojenja te nove infrastrukture za vodu, energiju i transport. Taj potez smanjio bi pritisak na Teheran, zaštitio podzemne vodonosnike i osigurao održivu opskrbu za milijune ljudi, istovremeno pripremajući grad za potencijalne posljedice rata.