Policijski službenik lažno prikazivao stvarno utrošene količine goriva pri točenju u službena vozila

Policijski službenici Policijske uprave vukovarsko-srijemske proveli su kriminalističko istraživanje nad četvoricom osumnjičenika zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela Zlouporaba položaja i ovlasti te Krivotvorenje službene ili poslovne isprave.

Utvrđena je sumnja da je 54-godišnji policijski službenik Policijske uprave vukovarsko-srijemske tijekom srpnja 2023. godine, u dogovoru s djelatnicima trgovačkog društva s područja Iloka (43,36,34), lažno prikazivao stvarno utrošene količine goriva pri točenju u službena vozila.

Protiv osumnjičenih osoba podnijete su kaznene prijave Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta te su predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske.