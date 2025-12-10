Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 188
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
UTVRĐENA SUMNJA

Policijski službenik lažno prikazivao stvarno utrošene količine goriva pri točenju u službena vozila

Zagreb: Vlada RH više neće određivati cijene goriva
Emica Elvedji/Pixsell/Ilustracija
Autor
Branimir Bradarić
10.12.2025.
u 17:11

Protiv osumnjičenih osoba podnijete su kaznene prijave Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Policijski službenici Policijske uprave vukovarsko-srijemske proveli su kriminalističko istraživanje nad četvoricom osumnjičenika zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela Zlouporaba položaja i ovlasti te Krivotvorenje službene ili poslovne isprave.

Utvrđena je sumnja da je 54-godišnji policijski službenik Policijske uprave vukovarsko-srijemske tijekom srpnja 2023. godine, u dogovoru s djelatnicima trgovačkog društva s područja Iloka (43,36,34), lažno prikazivao stvarno utrošene količine goriva pri točenju u službena vozila.

Protiv osumnjičenih osoba podnijete su kaznene prijave Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta te su predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske.
I danas egzistira desetak mitova o Tuđmanu: Najpoznatiji su o izdaji Vukovara, podjeli BiH u Karađorđevu...
Ključne riječi
gorivo zlouporaba položaja i ovlasti policija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!