Desetljećima živjela u svjetskoj metropoli, ali se odlučila vratiti: 'Srce mi je doslovno bilo u komadima'

Kada je imala tek devetnaest godina, Josipa Batistić iz Korčule je otišla u Australiju. Pune 23 godine provela je u Sydneyu, gdje su joj rođena djeca, no ipak se odlučili vratiti u Hrvatsku. "Bio je 5. svibnja 2002. godine kad sam napustila Korčulu, teška srca i s mučninom u želucu plakala sam kao kišna godina na aerodromu u Splitu… Napuštala sam svoj dom i sve što sam imala. Dva dana kasnije, 7. svibnja, sletjela sam prvi put u životu u Sydney, suprug me uvjeravao da ću ga obožavati. No, čim sam nogom kročila u taj veliki grad, odmah sam rekla – vratit ću se kad, tad", opisala je za JUGinfo.

"Život mi se promijenio, postao je dinamičniji, no još uvijek nisam uspijevala ugasiti tihu patnju u srcu. I dalje sam, da me nitko ne vidi, plakala za mojim najljepšim Žrnovom. Baba, dida, teta, svi su oni umrli, a ja nikome nisam mogla reći ni zbogom“, kazala je. Nakon što se nekoliko puta vratila u posjet, počela je razmišljati o trajnom povratku u Hrvatsku.

"Tijekom zabrane putovanja i pandemije, shvatila sam koliko mi nedostaje Hrvatska, srce mi je doslovno bilo u komadima. Već sam se bila navikla da na otok dolazimo svako malo. Međutim, 2022. godine rodila sam treće dijete, svog sina Petra. Odlučila sam ga što prije upoznati s njegovom domovinom, imao je oko godine dana kad je prohodao u Katića križu i tu sam prelomila – sljedeći put kad se vratim, to će biti zauvijek", istaknula je.

"Emily ima 23 godine, Vice 21, odrasli su ljudi sa svojim životima. Kad sam im rekla da se želim zauvijek vratiti u Hrvatsku s Petrom, bili su stvarno sretni radi mene, znaju koliko patim za otokom, razumiju moje emocije, podržali su me. Nikad se nisam lakše spakirala, gotovo 24 godine života potrpala sam u kutije i kofere, uzela Petra i na aerodrom", kazala je te dodala kako je u Zagreb sletjela 8. studenoga. "Osjetila sam mir i prvi put nakon više od 20 godina da negdje pripadam.“

Za sad živi s obitelji, no u planu joj je kupiti svoju nekretninu u Postrani i živjeti mirnim životom. "Sydney je prekrasan grad koji mi je puno toga pružio. Tkogod ima priliku posjetiti ga, neće požaliti. Ali ja nisam više mogla svakodnevno slušati sirene, policiju, hitnu… S godinama me to počelo uznemiravati. Osim toga, svakim je danom sve više pucnjave, Australija se promijenila, od prelijepe i mirne države, danas te strah nakon 21 izaći iz kuće. Živi se sto na sat, stalno negdje trčiš, žuriš… Dosta mi je toga, treba mi mir“, ustvrdila je.