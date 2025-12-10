Ukrajina može predati svoj strateški teritorij Rusima samo na temelju referenduma

Dok američki predsjednik Donald Trump i njegovi “mirovni posrednici” pojačavaju pritisak na ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, smatrajući da napokon imaju plan koji je prihvatljiv ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu – iako za to nema nikakve potvrde iz Kremlja – te da onda još samo preostaje uvjeriti Zelenskog, ukrajinski predsjednik ne popušta i s pravom ne pristaje na prijedloge koji bi mogli imati dalekosežne negativne, a vjerojatno i pogubne posljedice za Ukrajinu. Predsjednik Zelenski poručio je iz Londona, gdje se sastao s čelnicima triju vojno najmoćnijih europskih zemalja, Velikom Britanijom, Francuskom i Njemačkom, da Ukrajina ne može i ne smije odustati od svojih teritorija. “Ukrajina nema pravo ni po svom Ustavu, ni po međunarodnom pravu, a ni po moralnom pravu, odustati od teritorija u bilo kakvom sporazumu koji bi trebao okončati rat. Promjene granica bile bi moguće samo na temelju referenduma”, istaknuo je Zelenski, koji je tako u Trumpovim očima ponovno postao glavna smetnja brzom okončanju rata.