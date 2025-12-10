Naši Portali
MIROVNI PRIJEDLOG KIJEVA

Ukrajina može predati svoj strateški teritorij Rusima samo na temelju referenduma

Autor
Denis Romac
10.12.2025.
u 18:58

Pokušavajući izbjeći optužbe za nesuradnju i opstrukciju, koje već stižu, Ukrajina je pripremila ažurirani mirovni plan koji je do konca jučerašnjeg dana trebao biti dostavljen Bijeloj kući

Dok američki predsjednik Donald Trump i njegovi “mirovni posrednici” pojačavaju pritisak na ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, smatrajući da napokon imaju plan koji je prihvatljiv ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu – iako za to nema nikakve potvrde iz Kremlja – te da onda još samo preostaje uvjeriti Zelenskog, ukrajinski predsjednik ne popušta i s pravom ne pristaje na prijedloge koji bi mogli imati dalekosežne negativne, a vjerojatno i pogubne posljedice za Ukrajinu. Predsjednik Zelenski poručio je iz Londona, gdje se sastao s čelnicima triju vojno najmoćnijih europskih zemalja, Velikom Britanijom, Francuskom i Njemačkom, da Ukrajina ne može i ne smije odustati od svojih teritorija. “Ukrajina nema pravo ni po svom Ustavu, ni po međunarodnom pravu, a ni po moralnom pravu, odustati od teritorija u bilo kakvom sporazumu koji bi trebao okončati rat. Promjene granica bile bi moguće samo na temelju referenduma”, istaknuo je Zelenski, koji je tako u Trumpovim očima ponovno postao glavna smetnja brzom okončanju rata.

Komentara 4

Pogledaj Sve
Avatar Sidewinder
Sidewinder
19:47 10.12.2025.

Dobit će kiflu a ne pola Ukrajine.

ST
StožerniGeneral50
19:19 10.12.2025.

Narodi Ukrajne će i trebaju odlučiti o svom teritoriju i o svojoj zemlji a ne narančasti podkapacitirani klaun ili russki ratni zločinac...TOČKA.

DB
Du_bllee
19:34 10.12.2025.

Ja sam Generalu davno Pisa to je tribalo rjesit prije četiri godine ne srljati u rat....Ne slusat Dzonsona i takve sve se moglo postići.....Nažalost sad je kasno plus nemaju vojske i živi se na kredit Generalni nikako razumio...Tribalo je drugačije radit.

