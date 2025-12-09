Mladić koji je brutalno usmrtio svoju djevojku u Rijeci ide iza rešetaka: Određen mu istražni zatvor

Franu B. (24), osumnjičenom za ubojstvo 22-godišnje djevojke u subotu u Rijeci, određeno je jednomjesečno zadržavanje u istražnom zatvoru, izvijestio je u utorak predsjednik riječkog Županijskog suda Vlado Skorup.

Istražna sutkinja Županijskog suda u Rijeci prihvatila je prijedlog Županijskog državnog odvjetništva da se 24-godišnjaku odredi zadržavanje u istražnom zatvoru zbog opasnost od ponavljanja djela i onemogućavanje stvaranja poteškoća prilikom provođenja istražnih radnji, naveo je Skorup.

Osumnjičenom se na teret stavlja kažnjivo djelo osobito teškog ubojstva ženske osobe, poznato i kao femicid. Prije dolaska na Županijski sud u Rijeci Brnelić je ispitan u riječkom Županijskom državnom odvjetništvu. Primorsko-goranska policija u utorak je izvijestila da je u koordinaciji s državnim odvjetništvom nad osumnjičenim provedeno kriminalističko istraživanje kojim je utvrđeno da je 6. prosinca, u ranim jutarnjim satima u stanu u središtu Rijeke, zadao više ubodnih rana hladnim oružjem 22-godišnjakinji.

Teško ozlijeđena djevojka je pobjegla iz stana, ali je od težine ozljeda pala na stepenicama zgrade. Unatoč reanimaciji i pruženoj brzoj medicinskoj pomoći preminula je na mjestu događaja. Osumnjičenik se za to vrijeme zatvorio u stanu te si zadao nekoliko porezotina po tijelu od kojih je lakše ozlijeđen.