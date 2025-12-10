Optužnica protiv Vlaste Pavić, bivše SDP-ove gradonačelnice Zagreba postala pravomoćna

Optužnica protiv Vlaste Pavić, bivše SDP-ove političarke i gradonačelnice Zagreba postala je pravomoćna. Odlučilo je to optužno vijeće zagrebačkog Županijskog suda, koje je u lipnju lani optužnicu vratilo tužiteljstvu na doradu, jer je sud smatrao da optužnica ne može biti potvrđena prije no što bude saslušan Konstantin Veniaminovič Gološčapov, koji nije ispitan tijekom istrage. Stoga je optužno vijeće lani tužiteljstvu vratilo optužnicu na doradu te im je dalo rok od četiri mjeseca da je dorade. Odnosno ispitaju svjedoka. Međutim to se pokazalo nemogućim jer Gološčapov ima prijavljeno prebivalište u - Rusiji. Stoga je tužiteljstvo u listopadu lani tražilo produljenje tog roka, a kada su konačno uspjeli ispitati Gološčapova, podigli su novu optužnicu koja je sada postala pravomoćna. Optužnicom se Vlasta Pavić tereti za zloporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju i krivotvorenja isprave.

Vlasta Pavić bila je gradonačelnica Zagreba od 2002. do 2005., kada je zamijenila Milana Bandića, koji je morao dati ostavku nakon što je pijan skrivio prometnu nesreću, a osim nje za ista djela optužena je i Iva F., dok je Marjana L. optužena za poticanje na zloporabu u gospodarskom poslovanju. Činjenični opis optužnice vrti se oko Konstantina Veniaminoviča Gološčapova, čija se tvrtka bavila izgradnjom i opremanjem stanova u luksuznim vilama u sklopu projekta Katino na otoku Šipanu. Za njega su mediji pisali da je maser Vladimira Putina, a prema optužnici djela koja se Vlasti Pavić stavljaju na teret počinjena su od ožujka 2012. do studenoga 2015. U to vrijeme Vlasta Pavić je bila voditeljica poslova u tvrtki Mikado, dok je Iva F. bila direktorica te tvrtke. Radilo se o tvrtki koja je bavila izgradnjom i opremanjem stanova u luksuznim vilama u sklopu projekta Katino na otoku Šipanu. Prema optužnici, Vlasta Pavić i Iva F. terete se da su sebi, majci Vlaste Pavić i Gološčapovu pribavile nepripadajuću imovinsku korist, odnosno dobit. Šteta prema optužnici je oko 100.000 eura.

Tužiteljstvo Vlastu Pavić tereti da je, nakon što je za objekt Katino u kojem su bili smješteni luksuzni stanovi naručila projektiranje, montažu i isporuku četiri dizala, kasnije to isporuku stornirala i promijenila, tražeći da se jedna pokretna podizna platforma za podizanje invalidskih kolica, instalira u kuću njezine majke. Platforma je bila vrijedna oko 95.000 kuna, a Iva F. se tereti da je kasnije to provela kroz poslovne knjige Mikada, koji je ugradnju tog lifta u kući majke Vlaste Pavić i platio. Nadalje, Vlasta Pavić se tereti i da je naložila djelatnicima tvrtke da plate 44.293 kuna za namještaj koji je isporučen Gološčapovu. Prema optužnici, Vlasta Pavić se tereti i da je od jedne tvrtke naručila radove na rekonstrukciji svog stana i stana kojeg koristi Iva F., nakon čega je lažno prikazala da je riječ o radovima na projektu Katino pa je te radove vrijedne 600.000 kuna platila tvrtka Mikado. Osim toga, tužiteljstvo tvrdi da je Vlasta Pavić na sličan način lažirala i račun na temelju kojeg joj je onda tvrtka Mikado platila kuhinju Marjane L. vrijednu oko 22.000 kuna. U svojoj obrani, Vlasta Pavić je porekla počinjenje djela, a za Gološčapova je kazala da joj je dugogodišnji prijatelj.

- Moj je otac u lipnju 2021. imao moždani udar, pa mi je Gološčapov naložio da navedeno dizalo kupim kao donaciju tvrtke Mikado za mene, odnosno mog oca. Što se tiče namještaja, on je kupljen za potrebe kuće za smještaj upravitelja na Šipanu te je uskladišten u Blatu od kud je trebao ići na Šipan. Kuhinja za Marjanu L. kupljena je po nalogu Gološčapova. Smatram da je kaznena prijava protiv mene podnesena samo zato što me nisu uspjeli nagovoriti da odustanem od podnošenja tužbe radi naplate svog potraživanja. Osim toga Gološčapov me nije uspio nagovoriti da mu prepišem trgovačko društvo koje je vlasnik zemljišta za koje je lagano uzet kredit kod njega - branila se Vlasta Pavić. Gološčapova je kao dugogodišnjeg prijatelja opisala ga je i Iva F., koja je također nijekala krivnju, a krivnju je negirala i Marjana L. No dok one niječu krivnju, svjedoci pričaju nešto sasvim drugo. Natalija O. tako je svjedočila da je u projekt izgradnje ljetnikovca na Šipanu bila uključena od početka.

- U početku su Vlasta Pavić i Gološčapov bili u odličnim odnosima, no problem je nastao kada je investitor shvatio da je Vlasta Pavić intervenirala u projekt prema svom nahođenju te da rezultat nije onakav kakav je on očekivao. Vlasta Pavić i Iva F. su odstupanje od projekta objasnile financijskim problemima te su tražile više financijskih sredstva nego je bilo potrebno. Kada sam u kolovozu 2015. angažirana kao odgovorna osoba Mikada počela sam provjeravati poslovne knjige. Utvrdila sam brojene nepravilnosti i to prijavila policiji. U proljeće 2022. sam kupila kuću Konstantin Gološčapova u Blatu. Što se tiče namještaja koji je u kući nađen, bila sam nazočna kada je Gološčapov Ivi F. rekao da za taj namještaj uzme novac s njegova privatnog računa. Kasnije sam utvrdila da je taj namještaj provučen kroz troškove Mikada. U nekom trenutku me je 2015. nazvao jedan izvođač radova i pitao me plaća li Mikado i dalje radove na kući Vlaste Pavić. Tada mi je rekao i neto što me zaprepastilo jer je kazao da se na projektu kralo i neka investitor dođe u kuću Vlaste a - iskazivala je Natalija O.

Inače, kada je kaznena prijava protiv Vlaste Pavić podignuta, na njoj se navodila suma od 10 milijuna kuna, a zanimljivo je da je kaznena prijava protiv nje podignuta kada je ona isporučila račun za usluge i poslove koje je njezina tvrtka odradila na spomenutom projektu. Račun za te obavljene poslove je iznosio upravo 10 milijuna kuna. Na koncu, od te sume s kaznene prijave, optužena je za 100.000 eura, što bi trebalo značiti da za ostatak nije utvrđena sumnja u počinjenje kazanog djela.