Specijalci mu upali u stan jer ga je sud tražio radi izdržavanja kazne za drogu. A on za to vrijeme opet prodavao drogu

Dino Stojanović (43), kojeg su neki dan u stanu na splitskom Žnjanu uhitili pripadnici Specijalne policije, odmah nakon uhićenja završio je na Bilicama, jer je i bez novih krimena koje mu splitska policija sada stavlja na teret, bio tražen zbog izdržavanja kazne zatvora. Djevojka (25), koja je uhićena s njim je kazneno prijavljena zbog zloporabe droge, dok je prekršajnu prijavu zbog droge zaradio 49-godišnjak koji je također bio u stanu s njima. S 49-godišnjakom je sve i počelo, jer ga je 8. prosinca ujutro policija zaustavila nakon što je uočila da mu je 25-godišnjakinja prodala tri grama kokaina. Oboje su uhićeni, a kriminalističko istraživanje dovelo ih je do stana na Žnjanu u kojem je bio Stojanović. Za kojim je policija i inače tragala jer je Županijski sud u Splitu za njim raspisao tjeralicu radi izdržavanja pravomoćne kazne zatvora. Specijalci su nasilno ušli u stan te su uporabom sile svladali Stojanovića. U policiji kažu da je on ranije osuđen zbog droge, da kaznu nije u cijelosti izdržao te da se nakon poziva na izdržavanje kazne skrivao. A skrivanje je po svemu sudeći koristio, kako sumnja, splitska policija, kako bi preprodavao drogu. Policija sumnja da su Stojanović i 25-godišnjakinja koristili za čuvanje droge radi preprodaje, a pretragom su nađena 33 komada ecstasyja, 5,8 hašiša, 13,8 grama kristala kokaina i 8,4 grama kokaina. Nađen je i pištolj kojeg je Stojanović ilegalno posjedovao pa mu i za to slijedi prijava.

Dino Stojanović je stari znanac splitske policije i suda, a u veljači je osuđen kao član zločinačke organizacije koju je predvodio Dean Majstorović Điđi. Nepravomoćno je bio osuđen na sedam godina zatvora, no nakon žalbe Visoki kazneni sud (VKS) mu je kaznio snizio godinu dana. On je nakon toga zatražio izvanredno preispitivanje pravomoćne presude te je odlukom Vrhovnog suda osuđen na konačnih četiri godine zatvora. Stojanović je nakon toga tražio da mu se ta kazna objedini s onom na koju je zbog nelegalnog oružja osuđen na godinu dana zatvora. Splitski sud mu je molbu uvažio te je osuđen na jedinstvenu kanu od četiri godine i 10 mjeseci zatvora. Kako je dok su te pravne bitke trajale Stojanović bio iza rešetaka od 21. svibnja 2020. do 14. studenog 2024., ostalo mu je odslužiti još četiri mjeseca zatvora zbog čega ga je i tražila splitska policija jer je ignorirao sudske pozive da se javi na izdržavanje te kazne.

Što se tiče optužbi zbog kojih je osuđen, teretilo ga se da je od 1. srpnja 2019. do 21. svibnja 2020. bio dio zločinačke organizacije koja je iz Južne Amerike, nabavljale veće količine kokaina, dok je istovremeno nabavljala heroin i marihuanu iz pojedinih zemlja EU. Drogu je zatim krijumčarila i dalje preprodavala, a kokain je u Europu dolazio skriven u teretnim brodovima, da bi se potom iskrcavao u belgijskim lukama, skladištio pa dalje preprodavao. Stojanović se teretio da je u Belgiji unajmio stan u kojem se do preprodaje čuvala droga. Kada je uhićen policija je u njegovom sefu u banci našla 256.000 eura, kriptirane telefone i bilješke, a on je tvrdio da je to štednja njegovog oca pomorca, u što sud nije povjerovao.