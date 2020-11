Korona problemi: Odvjetnici čovjeka optuženog za odavanje tajnih istraga ne stanu u sudnicu

Suđenja u doba epidemije COVIDA-19 postaju sve veći problem, a kakav najbolje se vidjelo u nastavku suđenja Vladi Rajiću i ostalima optuženima zbog odavanja informacija iz najtajnijih policijsko-uskočkih istraga. Riječ je o postupku u kojem je optuženo 14 osoba, s tim da je postupak u odnosu na dva optuženika razdvojen. Neki od optuženika imaju i po tri branitelja, pa kada se u sudnici pojavi 10 optuženika, kao što je jučer bio slučaj i svi njihovi branitelji, radi se o gotovo 40 ljudi koji par sati moraju zajedno sjediti u poprilično skučenim sudnicama.

I zbog toga je Tomislav Juriša, predsjednik sudskog vijeća koji sudi u tom postupku, jučer odredio da svaki optuženik ima samo jednog branitelja, dok su ostali zamoljeni da napuste sudnicu. Branitelji su se tome usprotivili, smatrajući da se time krše prava na obranu te su zatražili da sud osigura među ostalim i adekvatan prostor i kojem se mogu poštivati epidemiološke mjere te osigurati da na raspravi nazoče svi branitelji. Rajić recimo ima tri branitelja i tražio je da svi oni budu nazočni na raspravi. Osim toga, neki su branitelji istaknuli i da u sudnici sudionici u postupku ne sjede na udaljenosti do dva metra (jer to nije moguće zbog nedostatka prostora, op.a.) što je preporučena epidemiološka mjera.

No sudac Juriša ostao je pri svojoj odluci, pa je rasprava nastavljena tako da u sudnici nazoči samo po jedan branitelj za svakog optuženika. Saslušano je i dvoje svjedoka, a među njima i Marko Kučina koji je jedno vrijeme bio voditelj PNUSKOK-a Zagreb. Iskazivao je o tome na kojim su operativnim akcijama radili pojedini optuženici te kako se doznalo da su pojedine tajne istrage kompromitirane. Konkretnije pričao je o istrazi koja se vodila zbog kupnje ispita na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

- Dobili smo obavijest da se osoba za koju smo imali informaciju da ima test nije pojavila na ispitu. To nam je bilo čudno jer je toj osobi to bio zadnji rok za polaganje ispita, pa sam ja o svemu obavijestio svog nadređenog - kazao je Kučina.

I on je kao i svjedoci koji su ispitani prije njega kazao kako više ljudi zna da se provode neke tajne mjere.