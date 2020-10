Svjedočenje bivšeg šefa PNUSKOK-a: Zašto u Hrvatskoj često pucaju istrage

Izvidi su tajni, no da se oni provode zna najmanje 50, ako ne i više ljudi, što u područnim uredima PNUSKOK-a, što u centralnom uredu PNUSKOK-a, ravnateljstvu policije te na koncu i u DORH-u.

Sukus je to svjedočenja Zorana Filipovića, koji je 2012. u nekom trenutku postao i šef zagrebačkog PNUSKOK-a. I kao takav radio je na nekim operativnim akcijama koje su kasnije kompromitirane, odnosno u kojima su kako se to u policijskom žargonu kaže pukle mjere.

Zbog curenja informacija iz tih tajnih policijsko-uskočkih istraga na optuženičkoj klupi zagrebačkog Županijskog suda je završio veći broj osoba, predvođenih Vladom Rajićem, a među optuženicima je i nekoliko, sada bivših djelatnika PNUSKOK-a. Sve njih USKOK tereti da su za novac i usluge odavali tajne informacije, odnosni da su zainteresiranim osobama dojavljivali da ih se tajno prati i prisluškuje, da su za to tajno praćenje izdani sudski nalozi te da bi mogli biti uhićeni. Ako je suditi po pitanjima koja svjedocima, do sada mahom policajcima, dolaze s braniteljske klupe, cilj obrane je dokazati da nisu samo optuženici znali koga se tajno prati već da je to znao poveći broj ljudi.

Filipović je tako među ostalim rekao i da PNUSKOK ima sustav u kojem se bilježe sve tajne mjere koje se provode, no isto je tako kazao da u taj sustav nitko nema uvid bez odobrenja. Pojasnio je da on nema uvid u taj sustav, a kazao je i da se u sustav ulazi šifrom, što znači da bi se lako trebalo detektirati onog tko je gledao nad kim se provode tajne mjere.

Obrana Marka Svaline ponovo je tražila da se zbog zaštite djelatnika PNUSKOK-a isključi javnost, što sud nije prihvatio u prvom djelu Filipovićevog svjedočenja. No javnost je isključena s drugog djela njegovog svjedočenja kada je iskazivao o OCTI. OCTA je tajni dokument MUP-a, u kojem su poimenice navedeni nositelji organiziranog kriminala u Hrvatskoj, a kako je svjedok trebao iskazivati kako se prikupljaju podaci o kriminalnim skupinama, sud je udovoljio zahtjevu obrane da se s tog djela iskaza isključi javnost. Suđenje bi se trebalo nastaviti u petak, kada bi trebao svjedočiti i odvjetnik Anto Nobilo, kojem je netko spomenutu OCTU poslao poštom.