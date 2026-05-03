Zbog manjka djece višak učitelja i nastavnika, ali i studija

Dugogodišnje iseljavanje mladih i obitelji s djecom te pad broja rođenih sve će više, nakon osnovnih škola, pogađati i srednje škole i visoka učilišta. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih morat će napraviti projekcije koliko će Hrvatskoj u srednjem roku biti potrebno učitelja i nastavnika te studijskih programa s obzirom na broj djece. Da će te projekcije biti nužne, potvrđuje i naš poznati demograf Stjepan Šterc, koji je najveći dio svoje karijere proveo radeći kao profesor na Geografskom odsjeku zagrebačkog Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.