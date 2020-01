Zavadlavova majka: Bojim se za Filipa, a žrtava mi je žao. I oni su nečiji sinovi i braća

Imao je odavno rascjep ličnosti, nije ovo novo, kaže Etel Zavadlav, majka 25-godišnjeg Filipa koji je u splitskoj Varoši u subotu počinio trostruko ubojstvo.

- Bojim se za Filipa, bojala sam se i prije nego se dogodila tragedija. Činio je sve što je mogao, kao i ja, da ga se makne iz zla društva. Do sad nije dalo rezultata, i evo - dogodila se tragedija - kazala je Filipova majka za 24sata.

U razgovoru je otkrila kako je i sama iskusila pakao ovisnosti, ali se uspješno rehabilitirala u jednoj komuni. No unatoč tome nije uspjela stvoriti miran život sa sinovima.

- Unatoč mnogim naporima da ustanovim miran život za moje sinove i sebe daleko od Rascjepa (Split) - a stvarno sam se trudila - to mi nije pošlo za rukom - govori.

Dodaje kako ju unatoč tome što je ona uz svog sina, zgražaju komentari u kojima se "pljuje po pokojnima".

- Čitam hrpu takvih gnjusnih komentara, u stilu - neka ga, to je i zaslužio, smeće... Shvaćate li koliko je to odvratno? Meni ih je žao, i Marina, i Jure, i drugog Marina kojeg nisam poznavala. Žao mi je i njihovih najbližih. Što god oni, ili vi svi, o meni mislili sad, žao mi ih je. I oni su nečiji sinovi i braća. Moja bol nije manja nego njihovih roditelja, vjerujte mi. Izražavam im svoje duboko saučešće, i molim oprost za mog sina koji je to učinio pomućene pameti", kaže Etel Zavadlav pa dodaje "Stvarno bih rado robijala umjesto Filipa".

Upitana zašto je na sudu u ožujku 2019. u svom iskazu u postupku u kojemu je Filipova brata prijavila za prijetnje, Filipa nazvala psihopatom, odgovara "da se tako ponašao u to vrijeme".

- Zašto sam rekla da je Filip psihopat? Zato što se tako ponašao u to vrijeme. Imao je odavno rascjep ličnosti, nije ovo novo.

Filipovog oca optužuje da ga je indirektno potaknuo da učini što je učinio.

- On i Filip nisu razgovarali godinama. Oni su se pomirili tek nekoliko dana prije ubojstava. Imam Filipove poruke u mobitelu u kojima mi govori da se pomirio s ćaćom. To je bilo dva dana prije nego je krenuo u pohod. Sigurna sam da ga je otac indirektno potaknuo na ovo. Nije mu dao pušku u ruke, ali momak je bio nestabilan psihički.

