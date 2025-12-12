Prijete im valovi od 10 metara: Turisti u strahu u jednom od najpoznatijih europskih ljetovališta

Nešto manje od tjedan dana nakon što su poginula četiri turista kod prirodnog bazena Isla Cangrejo, na obali Los Gigantesa na Tenerifima, a jedan se još uvijek vodi kao nestao, španjolska državna meteorološka agencija AEMET upozorila je na opasnu kombinaciju snažnih vjetrova, obilne kiše i uzburkanog mora. Očekuju se prosječni valovi viši od 4,8 metara, dok bi oni najviši mogli dosegnuti i zastrašujućih 10 metara. Opasni uvjeti na obali najavljivani su za petak nešto kasnije i tijekom subote. Agencija je upozorila da će more u subotu biti 'posebno opasno', dok će sjeverni vjetrovi biti 'vrlo intenzivni.' Turistima i lokalnom stanovništvu savjetovano je da se pridržavaju sigurnosnih uputa i prate ažurne informacije putem službenih kanala, piše Mirror.

The death toll from the Tenerife storm that swept people into the ocean has risen



On Sunday, a powerful wave struck a group of tourists at a coastal seawater pool.



Today, authorities confirmed that the number of victims has climbed to five.



Such pools are dangerous during… pic.twitter.com/Cy2xLi2qVu — NEXTA (@nexta_tv) December 10, 2025

Vijest stiže samo nekoliko dana nakon što su četiri turista izgubila život zbog ogromnih valova, dok se jedan još uvijek smatra nestalim, ova tragedija se dogodila 7. prosinca. 'Svi ozlijeđeni ili poginuli bili su turisti. Bilo je tu mlađih osoba, Slovaka i Talijana, a bila je i druga skupina, također turista, koji su prešli traku koju je postavila lokalna policija. Ponekad je jednostavno nemoguće ljudima objasniti opasnosti oceana. Traku ponekad moramo postavljati nekoliko puta dnevno jer se trga, a ljudi čak vrijeđaju policiju jer ne žele otići', rekao je za lokalnu televiziju Emilio Navarro, gradonačelnik općine Santiago del Teide.

Tri su osobe također poginule na otoku pod sličnim uvjetima u studenome, među kojima i nizozemski putnik s kruzera, kada je 10 ljudi povuklo more u Tenerifima. Tragedija se dogodila u dobro poznatom ljetovalištu Puerto de la Cruz, smještenom na sjeveru otoka, najpopularnijoj turističkoj destinaciji u tom području.