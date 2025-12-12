HKOIG podržao novI zakon o gradnji: 'Konačno transparentniji i učinkovitiji sustav prostornog uređenja'

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije (HKOIG) podržava Zakon o prostornom uređenju i Zakon o gradnji jer donose ubrzane postupke i veću sigurnost za građane i investitore, priopćeno je u petak. Na paket zakona koji se odnose na prostorno uređenje i gradnju priopćenjem je reagirala Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije koja nove zakone pozdravlja i ocjenjuje da predstavljaju značajan iskorak prema modernijem, transparentnijem i učinkovitijem sustavu upravljanja prostorom.

"Iz perspektive geodetske struke i Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, novi zakoni omogućuju jasnije definiranje postupaka, bolju integraciju prostornih podataka i jačanje profesionalnih standarada. Posebno je važno što se u svim fazama prostornog planiranja i gradnje, osigurava veća pravna sigurnost, kvalitetnija dokumentacija i brže provođenje projekata", naglasio je Vedran Car, predsjednik HKOIG-a.

U priopćenju su se posebno dotaknuli i urbane komasacije koja, prema zakonskom rješenju, omogućuje pravednije prostorne preraspodjele, optimalno formiranje građevinskih čestica, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa te stvaranje preduvjeta za kvalitetniji urbani razvoj. Pri tome geodetska struka ima središnju ulogu u tehničkom provođenju postupka i usklađivanju rješenja s prostornim planovima i stanjem na terenu.

U kontekstu provedbe katastarskih izmjera građevinskih područja, novi zakoni dodatno dobivaju na važnosti, ističe se u priopćenju, jer omogućuju usklađivanje stvarnog stanja u prostoru s katastarskim i zemljišnoknjižnim evidencijama, ističu iz Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije.

Također HKOIG pohvaljuje i dostupnost podataka te digitalnu transformacija postupaka koja svima u procesu omogućuje da na jednom mjestu prate sve korake postupka izdavanja građevinske dozvole, dobiju pristup relevantnim podacima te aktivno sudjeluju u procesima koji se tiču njihova prostora. Takva transparentnost ubrzava procedure, smanjuje administrativne prepreke i povećava povjerenje u sustav, zaključuje HKOIG.