Split kupuje Spaladium arenu i dobiva Hotel Zagreb

Grad Split kupit će Spaladium arenu od banaka za iznos od oko 5 milijuna eura. Odluku je donijelo Gradsko vijeće u petak većinom glasova. Jedino su vijećnici Centra bili suzdržani nakon što nije prošao njihov amandman koji je predložio Bojan Ivošević, da se u odluku o otkupu potraživanja od banaka doda tekst "po usvajanju proračuna za 2026." Gradonačelnik Tomislav Šuta odgovorio mu je kako nema problema s dodatkom, ali i da nema isplate ako sredstva nisu osigurana u proračunu. – Imali ste priliku brinuti se o sebi i fiskalnoj odgovornosti pa niste. Kad ste faca, dignite ruku za rebalans proračuna za ispravak svojih nepravilnosti, a ne prebacujte na druge ljude koji su odrađivali posao po vašem nalogu – poručio mu je Šuta. Na dnevnom redu sjednice, koja će se nastaviti u utorak, je i prijedlog proračuna za 2026. godinu.

Jučer je ispunjen i uvjet koji je postavio bivši SDP-ovac Davor Matijević, koji je izjavio da će njegova ruka biti odlučujuća za HDZ-ov proračun ako Vlada RH prenese vlasništvo Hotela Zagreb na Grad Split i prenamijeni ga u dom za starije i nemoćne. Na sjednici Vlade ministar prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić obrazložio je taj prijedlog.

– Po ispunjavanju zakonskih obveza u skladu sa Zakonom o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH, a koje aktivnosti podrazumijevaju i promjenu namjene lokacije na kojoj je izgrađen Hotel Zagreb, stvorit će se pretpostavke da Vlada RH pokrene postupak darovanja tog hotela za potrebe izgradnje centra za starije osobe u gradu Splitu. Za provedbu ovog zaključka zadržavaju se Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine te nadležno ministarstvo Republike Hrvatske kako bi se mogle u cijelosti realizirati odredbe samog zaključka – predložio je Bačić, nakon čega je odluka usvojena. "Vlada RH podržava inicijativu Grada Splita za osnivanje centra za starije osobe i u tu svrhu prenamjenu objekta Hotela Zagreb u objekt za javnu i društvenu namjenu... Republika Hrvatska iskazuje namjeru darovanja Gradu Splitu nekretnine...", piše, među ostalim, u odluci Vlade RH koju potpisuje premijer Plenković. Može se očekivati da će nakon ovoga Šuta i HDZ imati većinu za proračun.