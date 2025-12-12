FOTO Ukrajina objavila kako je počela koristiti svoje prve vlastite balističke projektile

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je da su ukrajinske oružane snage počele koristiti domaće balističke rakete Sapsan (što znači sivi sokol) u borbenim operacijama, čime je, ako se to potvrdi, Ukrajina postala dio ekskluzivnog kluba nacija sposobnih za proizvodnju i primjenu vlastitog balističkog oružja.



Iako je projektil u razvoju duže od desetjeća, ova objava, za koju još nema vizualne potvrde, značila bi završetak brzog dijela tog putovanja od prvog borbenog testa do aktivnog raspoređivanja. U kolovozu 2024. Zelenski je najavio prvo uspješno testiranje nove domaće balističke rakete, za koju se sada zna da je Sapsan. A rečeno je kako je u svibnju 2025. Sapsan pogodio rusku vojnu metu gotovo 300 km od mjesta lansiranja, što je bio borbeni test. Sada se, prema navodima ukrajinskog predsjednika, redovno koristi, uz ostali ukrajinski arsenal krstarećih raketa i dronova.