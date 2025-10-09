Naši Portali
IZ SABORA U VOJNU UČIONICU

Zastupnica Marijana Petir upisala Ratnu školu: Otkrila zašto se odlučila na ovaj korak

VL
Autor
Vecernji.hr
09.10.2025.
u 19:42

Petir je pojasnila da je odluku o upisu donijela zbog aktualnih globalnih sigurnosnih izazova i svojih saborskih dužnosti

Saborska zastupnica Marijana Petir potvrdila je za 24sata da je jedna od polaznica 28. naraštaja Ratne škole "Ban Josip Jelačić". Na fotografijama koje je objavilo Ministarstvo obrane s nedavnog posjeta polaznika Zapovjedništvu Hrvatske kopnene vojske u Karlovcu, uz Petir se vidi i zastupnik Zvonimir Troskot. Polaznike je 8. listopada 2025. dočekao brigadir Jurica Radić, načelnik ureda zapovjednika Hrvatske kopnene vojske, a tijekom posjeta upoznali su se s misijom, vizijom i planovima modernizacije Hrvatske kopnene vojske te rasporedom postrojbi. Umirovljeni brigadir Dubravko Halilović tom je prilikom održao predavanje o stanju Hrvatske vojske u Karlovačkoj županiji prije, tijekom i nakon Domovinskog rata.

Petir je pojasnila da je odluku o upisu donijela zbog aktualnih globalnih sigurnosnih izazova i svojih saborskih dužnosti. "U svijetu koji je uzdrman neprijateljstvima, previranjima, ratovima i ubrzanim promjenama, međunarodna zajednica se nalazi u razdoblju duboke neizvjesnosti i povećanog rizika... stoga traženje održivih rješenja koja će voditi računa o postizanju mira te očuvanju života i ljudskog dostojanstva, kao i obnovi i razvoju u svim područjima, osim političke volje, iziskuje posjedovanje specifičnih znanja i vještina", istaknula je zastupnica.

Dodala je kako smatra da je obrazovanje koje pruža Ratna škola ključno za razumijevanje suvremenih sigurnosnih prijetnji i donošenje utemeljenih odluka. "Kako je Ratna škola ‘Ban Josip Jelačić’ najviša vojno-civilna obrazovna institucija u Republici Hrvatskoj... školovanje u toj instituciji može mi dati bolji uvid u suvremene sigurnosne izazove i pomoći u formiranju stajališta i donošenju odluka u okviru različitih dužnosti koje obnašam", navela je Petir. Posebno je naglasila povezanost nacionalne sigurnosti i prehrambene stabilnosti zemlje: "U slučaju kriznih situacija, obrana zemlje nije moguća bez osigurane stabilne opskrbe osnovnim resursima... sigurnost opskrbe hranom, vodom i energijom sastavni je dio nacionalne sigurnosti, a time i obrambene politike". 

Zaključila je da sudjelovanje u programu Ratne škole vidi kao doprinos jačanju civilno-vojne suradnje i otpornosti države. Ratna škola "Ban Josip Jelačić" najviša je vojno-civilna obrazovna ustanova u Hrvatskoj, namijenjena časnicima Oružanih snaga te državnim službenicima i dužnosnicima s najmanje deset godina iskustva. Svake godine upisuje se petnaestak polaznika, a cilj programa je razvijanje strateške izvrsnosti i sposobnosti vođenja u kriznim situacijama. Nastava uključuje teorijski i praktični dio, od vojnih i društvenih znanosti do upravljanja krizama, a među predavačima su i najviši državni dužnosnici: predsjednik Republike, predsjednik Sabora i predsjednik Vlade.

Prije Petir i Troskota, Ratnu školu završio je i HDZ-ov zastupnik Ante Bačić, čiji je upis izazvao javne rasprave zbog tumačenja zakonskih kriterija. U Ministarstvu obrane zaprimljene su i prijave Matka Kuzmanića i Darija Zurovca. Prema podacima iz imovinske kartice, Petir mjesečno zarađuje nešto više od 4400 eura, posjeduje stan i garažu u Zagrebu, automobil Opel Astra 1.6 CDTI iz 2016. godine te narodne obveznice u vrijednosti od 85.000 eura. Na štednji ima 247.473 eura, a evidentirana joj je i pozajmica od 3000 eura.

Njezin politički put započeo je još u Račanovoj vladi, kada je bila glasnogovornica ministra zaštite okoliša Bože Kovačevića, a kasnije i Tomčićevog HSS-a te izbornog stožera Stipe Mesića. Bila je i zamjenica županice Sisačko-moslavačke županije Marine Lovrić Merzel te zastupnica u Europskom parlamentu, a sada djeluje u Hrvatskom saboru.

FE
Fenicia
19:49 09.10.2025.

Pušku u ruke.

Avatar Certilian
Certilian
20:28 09.10.2025.

ako me sada nije šlagiralo.. nikada neće... 😂😂

Avatar Dr Evil
Dr Evil
20:05 09.10.2025.

Još samo da upiše i tečaj ruskog jezika i za nju nema zime.

