Zastupnica Marijana Petir upisala Ratnu školu: Otkrila zašto se odlučila na ovaj korak

Saborska zastupnica Marijana Petir potvrdila je za 24sata da je jedna od polaznica 28. naraštaja Ratne škole "Ban Josip Jelačić". Na fotografijama koje je objavilo Ministarstvo obrane s nedavnog posjeta polaznika Zapovjedništvu Hrvatske kopnene vojske u Karlovcu, uz Petir se vidi i zastupnik Zvonimir Troskot. Polaznike je 8. listopada 2025. dočekao brigadir Jurica Radić, načelnik ureda zapovjednika Hrvatske kopnene vojske, a tijekom posjeta upoznali su se s misijom, vizijom i planovima modernizacije Hrvatske kopnene vojske te rasporedom postrojbi. Umirovljeni brigadir Dubravko Halilović tom je prilikom održao predavanje o stanju Hrvatske vojske u Karlovačkoj županiji prije, tijekom i nakon Domovinskog rata.

Petir je pojasnila da je odluku o upisu donijela zbog aktualnih globalnih sigurnosnih izazova i svojih saborskih dužnosti. "U svijetu koji je uzdrman neprijateljstvima, previranjima, ratovima i ubrzanim promjenama, međunarodna zajednica se nalazi u razdoblju duboke neizvjesnosti i povećanog rizika... stoga traženje održivih rješenja koja će voditi računa o postizanju mira te očuvanju života i ljudskog dostojanstva, kao i obnovi i razvoju u svim područjima, osim političke volje, iziskuje posjedovanje specifičnih znanja i vještina", istaknula je zastupnica.

Dodala je kako smatra da je obrazovanje koje pruža Ratna škola ključno za razumijevanje suvremenih sigurnosnih prijetnji i donošenje utemeljenih odluka. "Kako je Ratna škola ‘Ban Josip Jelačić’ najviša vojno-civilna obrazovna institucija u Republici Hrvatskoj... školovanje u toj instituciji može mi dati bolji uvid u suvremene sigurnosne izazove i pomoći u formiranju stajališta i donošenju odluka u okviru različitih dužnosti koje obnašam", navela je Petir. Posebno je naglasila povezanost nacionalne sigurnosti i prehrambene stabilnosti zemlje: "U slučaju kriznih situacija, obrana zemlje nije moguća bez osigurane stabilne opskrbe osnovnim resursima... sigurnost opskrbe hranom, vodom i energijom sastavni je dio nacionalne sigurnosti, a time i obrambene politike".

Zaključila je da sudjelovanje u programu Ratne škole vidi kao doprinos jačanju civilno-vojne suradnje i otpornosti države. Ratna škola "Ban Josip Jelačić" najviša je vojno-civilna obrazovna ustanova u Hrvatskoj, namijenjena časnicima Oružanih snaga te državnim službenicima i dužnosnicima s najmanje deset godina iskustva. Svake godine upisuje se petnaestak polaznika, a cilj programa je razvijanje strateške izvrsnosti i sposobnosti vođenja u kriznim situacijama. Nastava uključuje teorijski i praktični dio, od vojnih i društvenih znanosti do upravljanja krizama, a među predavačima su i najviši državni dužnosnici: predsjednik Republike, predsjednik Sabora i predsjednik Vlade.

Prije Petir i Troskota, Ratnu školu završio je i HDZ-ov zastupnik Ante Bačić, čiji je upis izazvao javne rasprave zbog tumačenja zakonskih kriterija. U Ministarstvu obrane zaprimljene su i prijave Matka Kuzmanića i Darija Zurovca. Prema podacima iz imovinske kartice, Petir mjesečno zarađuje nešto više od 4400 eura, posjeduje stan i garažu u Zagrebu, automobil Opel Astra 1.6 CDTI iz 2016. godine te narodne obveznice u vrijednosti od 85.000 eura. Na štednji ima 247.473 eura, a evidentirana joj je i pozajmica od 3000 eura.

Njezin politički put započeo je još u Račanovoj vladi, kada je bila glasnogovornica ministra zaštite okoliša Bože Kovačevića, a kasnije i Tomčićevog HSS-a te izbornog stožera Stipe Mesića. Bila je i zamjenica županice Sisačko-moslavačke županije Marine Lovrić Merzel te zastupnica u Europskom parlamentu, a sada djeluje u Hrvatskom saboru.