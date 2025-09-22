FOTO Održana prisega 23. naraštaja kadeta Oružanih snaga: 'Od današnjeg dana ste u jednoj novoj obitelji'

Na Hrvatskom vojnom učilištu “Dr. Franjo Tuđman” održana je prisega 23. naraštaja kadeta Oružanih snaga RH. Kako je izvijestilo Ministarstvo obrane (MORH), svečanu prisegu položila su 43 kadeta: 19 kadeta studija Vojno vođenje i upravljanje, četiri kadeta Vojnog inženjerstva, pet kadeta Vojnog pomorstva, 12 kadeta vojnih pilota te tri kadeta Vojne kontrole zračne plovidbe.

U središnjem dijelu svečanosti zapovjednik HVU-a general-bojnik Slaven Zdilar, izaslanik predsjednika Republike Hrvatske Dragan Lozančić, izaslanik potpredsjednika Vlade i ministra obrane državni tajnik Branko Hrg te izaslanik načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-bojnik Denis Tretinjak kadetima 23. naraštaja dodijelili su beretke.

23. naraštaj kadeta Oružanih snaga prisegnuo domovini

"Čestitam vam, dragi kadeti, na odabiru ovoga časnog zanimanja, zanimanja koje hrvatski narod najviše poštuje. Vi ste od današnjeg dana u jednoj novoj obitelji, nastavljate ono što su branitelji stvarali devedesetih godina. Nastavak ste te priče i neka vam ta misao uvijek bude prisutna tijekom razdoblja školovanja koje je pred vama. Vaše je školovanje drugačije od drugih, jer stječete znanja u sveučilišnom dijelu, ali i u vojnom. Hrvatski narod najviše vjeruje Hrvatskoj vojsci, stoga nastavite graditi to povjerenje hrvatskog čovjeka u Hrvatsku vojsku“, poručio je državni tajnik Hrg.

"Ovo je veliki događaj za svakoga od nas nazočnih. Prisegnuti domovini na vjernost i žrtvu privilegija je na koju se odlučuju samo najodvažniji. Stoga je posebno važno da su tu i vaše obitelji, koje vam daju nesebičnu potporu na tome. No prisegom ste postali dijelom jedne druge obitelji, s onima koji su prisegnuli ranih devedesetih godina. U to vrijeme prisegnuti domovini značilo je staviti svoj život u zalog za njezinu slobodu. Obitelj je to i onih koji su prisezali nakon Domovinskog rata i koji su nesebično gradili obrambeni sustav te pozitivno mišljenje o našim oružanim snagama u operacijama i misijama diljem svijeta. Danas ste vi spremni uložiti svoju energiju znanje i napor kako biste prvo svladali nastavno plan studija koji ste odabrali, a potom i uspješno vodili postrojbe Hrvatske vojske“, poručio je kadetima general Tretinjak.

Zapovjednik Hrvatskog vojnog učilišta general-bojnik Slaven Zdilar kadetima je rekao: "Ovim svečanim činom davanja prisege obvezujete se na služenje domovini Hrvatskoj, svojim obiteljima i obitelji pobjedničke Hrvatske vojske. Počinje vaš rad u sustavu, kojim ćete, uz akademske obveze, prolaziti i dinamičan program vojne obuke i stjecati suvremena vojna znanja i vještine. Imate prigodu oblikovati vaše živote i sudjelovati u oblikovanju vašeg okružja. Vaš rad i odnos prema obvezama bit će pokazatelj vašega karaktera i spremnosti za služenje i davanje“.