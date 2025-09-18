Hrvatska kupuje ratne korvete, cijena ide do 1,6 milijardi eura: Pogledajte tko je najskuplji

Znalo se da će izbor države i brodograditelja koji će za Hrvatsku graditi ili joj prodati dvije multifunkcionalne korvete, prema zahtjevima HRM-a i MORH-a, biti sofisticiran posao, no ne i da će postati toliko kompliciran. Kako je riječ o vrlo skupoj nabavi, jer jedna korveta može koštati od 300 do čak 800 milijuna eura, ovisno o opremi i naoružanju, u MORH-u su u travnju ove godine, u želji da budu više no transparentni, uputili tzv. zahtjev za informacijama (RFI) na adrese čak 23 brodograditelja iz 13 zemalja kako bi dobili prve informacije o tome kakve oni korvete mogu ponuditi Hrvatskoj. Otprilike dva mjeseca poslije stigli su odgovori 18 brodogradilišta iz 11 zemalja. Tada je počela prva selekcija.