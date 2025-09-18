Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 8
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#DRONOVI U POLJSKOJ
Poslušaj
Prijavi grešku
MORH BIRA BRODOVE

Hrvatska kupuje ratne korvete, cijena ide do 1,6 milijardi eura: Pogledajte tko je najskuplji

Autor
Davor Ivanković
18.09.2025.
u 05:55

Očekuje se da će ponude biti u rasponu od 600 do 1,6 milijardi eura jer na cijenu jako utječe izbor elektronike i naoružanja, a Hrvatska traži dvije korvete opremljen s kompletnom elektronskom opremom i naoružanjem

Znalo se da će izbor države i brodograditelja koji će za Hrvatsku graditi ili joj prodati dvije multifunkcionalne korvete, prema zahtjevima HRM-a i MORH-a, biti sofisticiran posao, no ne i da će postati toliko kompliciran. Kako je riječ o vrlo skupoj nabavi, jer jedna korveta može koštati od 300 do čak 800 milijuna eura, ovisno o opremi i naoružanju, u MORH-u su u travnju ove godine, u želji da budu više no transparentni, uputili tzv. zahtjev za informacijama (RFI) na adrese čak 23 brodograditelja iz 13 zemalja kako bi dobili prve informacije o tome kakve oni korvete mogu ponuditi Hrvatskoj. Otprilike dva mjeseca poslije stigli su odgovori 18 brodogradilišta iz 11 zemalja. Tada je počela prva selekcija.

Ključne riječi
brodovi MORH korvete oružje

Komentara 5

Pogledaj Sve
SS
simpatican.simpa
06:53 18.09.2025.

Još jedan uspjeh Hrvatske vojne industrije. SRAMOTA što su učinili od vojne industrije, mornarice , koliko je samo brodova bilo, imali proizvodnju i sada moramo kupovati JAKO skupo, to je strategija i spada u veleizdaju i ugrožavanje nacionalnih interesa. SS obzirom da nema nacionalnih interesa onda je nažalost tako. Gdje su branitelji i molitelji , zar nisu ugrožene tekovine domovinskog rata ?

Avatar Igre gladi
Igre gladi
06:09 18.09.2025.

Nevjerojatno! Kupujemo korvete, kupujemo tenkove, kupili smo Patrije iako se u Ukrajini pokazalo da su masivna oružja stvar prošlosti. Kada dron od nekoliko tisuća eura uništi tenk od nekoliko milijuna eura onda se treba zapitati tko to vodi Hrvatsku s ovakvim idejama. Rusima smo se smijali jer jurišaju na motorima, a neki dan je i Ukrajina najavila osnivanje motorističke postrojbe. Na žalost, naši političari i vrh vojske izgleda da uopće ne razumije nove načine ratovanja.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još