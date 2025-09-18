Hrvatska kupuje ratne korvete, cijena ide do 1,6 milijardi eura: Pogledajte tko je najskuplji

Znalo se da će izbor države i brodograditelja koji će za Hrvatsku graditi ili joj prodati dvije multifunkcionalne korvete, prema zahtjevima HRM-a i MORH-a, biti sofisticiran posao, no ne i da će postati toliko kompliciran. Kako je riječ o vrlo skupoj nabavi, jer jedna korveta može koštati od 300 do čak 800 milijuna eura, ovisno o opremi i naoružanju, u MORH-u su u travnju ove godine, u želji da budu više no transparentni, uputili tzv. zahtjev za informacijama (RFI) na adrese čak 23 brodograditelja iz 13 zemalja kako bi dobili prve informacije o tome kakve oni korvete mogu ponuditi Hrvatskoj. Otprilike dva mjeseca poslije stigli su odgovori 18 brodogradilišta iz 11 zemalja. Tada je počela prva selekcija.
Još jedan uspjeh Hrvatske vojne industrije. SRAMOTA što su učinili od vojne industrije, mornarice , koliko je samo brodova bilo, imali proizvodnju i sada moramo kupovati JAKO skupo, to je strategija i spada u veleizdaju i ugrožavanje nacionalnih interesa. SS obzirom da nema nacionalnih interesa onda je nažalost tako. Gdje su branitelji i molitelji , zar nisu ugrožene tekovine domovinskog rata ?