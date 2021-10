Zagrebački ŽDO opet odbacio kaznenu prijavu Glavaša protiv Fehira za ubojstvo Vučkovića

Branimir Glavaš ga uredno kazneno prijavljuje, a tužiteljstvo te prijave još urednije odbacuje. Tako bi se u najkraćim crtama mogao opisati “odnos” između Glavaša i Krunoslava Fehira, svojevremeno krunskog svjedoka u postupku za ratni zločin protiv Glavaša i još nekoliko osoba.

Naime, Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu priopćilo je da je 12. listopada 2021. donijelo rješenje o odbačaju kaznene prijave protiv Fehira, kojem oni ne navode, identitet već samo godište. Naveli su da je bio kazneno prijavljen zbog ubojstva počinjenog 31. kolovoza 1991. u Osijeku, a kazneno ga je prijavio Glavaš preko svog opunomoćenika. U Glavaševoj kaznenoj prijavi se navodi da je Fehir tog dana počinio ubojstvo, odnosno da je ubio Čedomira Vučkovića koji je pokušao pobjeći.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 03.06.2019., Zagreb - Na Zupanijskom sudu nastavak sudjenja Branimiru Glavasu, svjedocio je Krunoslav Fehir. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

Prema optužnici i ranijoj osuđujućoj presudi koju je ukinuo Ustavni sud, Vučković je umro jer su ga natjerali da popije solnu kiselinu. Nakon tog je pokušao pobjeći iz garaže u kojoj je bio zatočen, a Fehir je pucao u njega i pogodio ga. No prema obdukcijskom nalazu te rane koje je on nanio Vučkoviću nisu bile smrtonosne, već je uzrok smrti bilo to što je morao popiti solnu kiselinu.

Glavaš već godinama tvrdi da je Fehir ubio Vučkovića, pokušavajući tako među ostalim poljuljati i njegov iskaz. Čak je u tu svrhu bio angažirao i vještaka iz Srbije, koji je jedini potvrdio njegove tvrdnje, za razliku od vještaka koji su saslušavani tijekom postupka. Prijave se uglavnom odbacuju, pa je tako odbačena i ova.

- Nakon razmatranja kaznene prijave i provedenih izvida, uzimajući u obzir sve okolnosti postupanja prijavljene osobe, zaključeno je da su se u njegovim radnjama ostvarili uvjeti za isključenje protupravnosti. Kako je protupravnost jedan od osnovnih preduvjeta postojanja kaznenog djela, kod isključenja protupravnosti nema ni kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti. U odnosu na ostale navode kaznene prijave utvrđeno je da su neutemeljeni i da ne postoji osnovana sumnja da bi prijavljena osoba počinila predmetno kazneno djelo. Slijedom svega navedenog, kaznena prijava je odbačena sukladno zakonskim odredbama članka 206. stavak 1. točka 1. i 4. Zakona o kaznenom postupku - navelo je tužiteljstvo u obrazloženju svoje odluke.

Inače ponovljeno suđenje Glavašu i ostalima počelo ej u srpnju na zagrebačkom Županijskom sudu.