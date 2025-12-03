Naši Portali
TRAGEDIJA NA CESTI

Strava na A3: Kamionom udario u pješakinju i odbacio je u drugi trak. Preminula je

03.12.2025.
Od siline udara tijelo pješakinje je odbačeno na lijevi prometni trak, gdje je i preminula. Tijelo žene prevezeno je u sisačku Opću bolnicu gdje će se obaviti obdukcija.

Kako je izvijestila sisačka policija, u utorak navečer oko 23.20 sati na autocesti A3 Bregana – Zagreb – Lipovac kod Popovače dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala. Do nesreće je došlo kada je 28-godišnjak upravljao teretnim vozilom zagrebačkih registracija desnim prometnim trakom u smjeru Zagreba te je udario 33-godišnju pješakinju

Od siline udara tijelo pješakinje odbačeno je na lijevi prometni trak, gdje je i preminula. Tijelo žene je prevezeno je u sisačku Opću bolnicu, gdje će se obaviti obdukcija. Na mjestu događaja obavljen je očevid, a policija će o ovom događaju nadležnom državnom odvjetništvu podnijeti izvješće.

Komentara 5

LU
lukarak
08:27 03.12.2025.

Pjesakinja na A3?

ŠS
Štap sa glavom
08:26 03.12.2025.

Šta pješaci rade na autocesti?

Avatar nekakav
nekakav
08:31 03.12.2025.

zbog budale čovjek završi u zatvoru.

Kupnja