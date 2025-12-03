Strava na A3: Kamionom udario u pješakinju i odbacio je u drugi trak. Preminula je

Kako je izvijestila sisačka policija, u utorak navečer oko 23.20 sati na autocesti A3 Bregana – Zagreb – Lipovac kod Popovače dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala. Do nesreće je došlo kada je 28-godišnjak upravljao teretnim vozilom zagrebačkih registracija desnim prometnim trakom u smjeru Zagreba te je udario 33-godišnju pješakinju.

Od siline udara tijelo pješakinje odbačeno je na lijevi prometni trak, gdje je i preminula. Tijelo žene je prevezeno je u sisačku Opću bolnicu, gdje će se obaviti obdukcija. Na mjestu događaja obavljen je očevid, a policija će o ovom događaju nadležnom državnom odvjetništvu podnijeti izvješće.