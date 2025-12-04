Policajac izboden u Splitu, napadač pobjegao: Traje velika potraga

Splitska policija izvijestila je kako je u srijedu navečer oko 22, 45 sati u Splitu, na području Bilice, oštrim predmetom ozlijeđen policijski službenik koji se u trenutku događaja nalazio izvan službe i bio je odjeven u civilnu odjeću. Odveden je u bolnicu na pružanje liječničke pomoći. Zadobio je teške tjelesne ozlijede i zadržan je u bolnici. Započeto je kriminalističko istraživanje i traga se za počiniteljem.
Obaviješteno je nadležno državno odvjetništvo, a na mjestu događaja obavlja se očevid kojim rukovodi zamjenik nadležnog državnog odvjetnika.
