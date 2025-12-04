Pritvoren jer je bacio pirotehničko sredstvo u skladište i izazvao požar u Areni

Zbog izazivanja požara u trgovačkom centru Arena iza rešetaka je završio 37-godišnjak kojeg ODO Novi Zagreb sumnjiči za dovođenje u opasnost općeopasnom radnjom. Sumnjiči ga se da je 28. studenoga oko 18 sati u Ulici Vice Vukova došao do garaže trgovačkog centra gdje je aktivirao pirotehničko sredstvo. Zatim ga je bacio u prostor skladišta nakon čega je izbio požar među raznim predmetima koji su bili u skladištu. Daljnje širenje požara spriječili su vatrogasci. U to vrijeme je u Areni bio velik broj ljudi, dok je u garaži bilo parkirano više vozila, pa ODO Novi Zagreb navodi da je 37-godišnjak bacanjem pirotehničkog sredstva izazvao požar zbog čega je u opasnost doveo živote većeg broja ljudi te je izazvao štetu za imovinu. Nakon što je ispitan na ODO Novi Zagreb, doveden je na Županijski sud u Velikoj Gorici gdje mu je sutkinja istrage odredila jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela.