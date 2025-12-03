Mlađanov odvjetnik: 'Naravno da je razočaran, pa tko ne bi bio. Kaže da nije onakav kakav je bio'

Optužno vijeće Županijskog suda u Varaždinu potvrdilo je novu optužnicu protiv 'sisačkog monstruma' Srđana Mlađana optuženoga da je u više navrata u lepoglavskom zatvoru poticao drugog zatvorenika na otmice i ubojstva osoba koje su svjedočile na njegovu štetu. Podsjetimo, Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu nakon provedene istrage podiglo je optužnicu protiv 44-godišnjeg Mlađana, kako je pisao Večernji list, zbog više kaznenih djela poticanja na teško ubojstvo, poticanja na protupravno oduzimanje slobode i poticanja na neovlašteni pristup. – Optužnicom se 44-godišnjaka tereti da je u razdoblju od listopada do prosinca 2021., za vrijeme izdržavanja kazne zatvora, u više navrata tražio od drugog zatvorenika da nakon izlaska iz zatvora pronađe određene osobe, među ostalima i one za koje je smatrao da su u kaznenim postupcima koji su se vodili protiv njega svjedočili na njegovu štetu, te da izvrši njihovu otmicu i da ih usmrti, a u računalo jedne osobe presnimi zloćudni program s nezakonitim sadržajem, što sve taj zatvorenik nije želio učiniti – istaknuli su u DORH-u. Istraga je pokrenuta nakon svjedočenja Mlađanova kuma Željka Bijelića u RTL-ovoj emisiji “Dosje Jarak”.

Mlađanov odvjetnik Borislav Planinc komentirao je cijeli slučaj za RTL Danas.

"Bitno je to da je rekao da nije kriv. Da mu je to namješteno od Bijelića koji je za to imao motiva i jasnog interesa zašto je to učinio", kazao je odvjetnik Mlađana te dodao da je Mlađan razočaran jer bi nova optužnica mogla spriječiti izlazak na slobodu za dvije godine. "Naravno da je razočaran, pa tko ne bi bio. Mlađan kaže da nije onakav kakav je bio, da se promijenio. Rekao je da hoće izaći i nastaviti, bolje reći, započeti novi život", kazao je Planinc.

Glasnogovornik suda Igor Pavlic Hini je kratko izjavio da je na sjednici Optužnog vijeća nova optužnica potvrđena. "Optužno vijeće je ocijenilo da rezultati istrage i dokazi na kojima se optužnica temelji opravdavaju njezino podizanje. Nema formalnih nedostataka, a dokazi upućuju na osnovanu sumnju”, kazao je Pavlic, dodajući da slijedi raspravna faza.