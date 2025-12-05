Hicima iz automatske puške ubili civila koji je pasao ovce pa odveli stado od 100 ovaca i prodali ga

Dvojica hrvatskih državljana u dobi od 55 i 50 godina sumnjiče se da su 1993. kao pripadnici srpskih paravojnih postrojbi na području Biograda počinili ratni zločini nad hrvatskim civilom. Njih su dvojica u inkriminirano vrijeme imali 23 odnosno 18 godina i bili su pripadnici srpskih paravojnih postrojbi tzv. RSK iz Jagodnje Donje. Sumnjiči ih se da su 11. studenog 1993. na području Jankolovice postupajući protivno odredbama ženevskih konvencija o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata počinili ratni zločin nad 57-godišnjakom.

Obojica se sumnjiče da su navedenog dana u poslijepodnevnim satima iz Jagodnje Donje, ciljano i naoružani automatskim oružjem, došli do polja na Jankolovici na kojem je tada 57-godišnji mještanin napasao svoje stado ovaca. U njega su ispalili više hitaca te su mu zadali više prostrjelnih rana, uslijed čega je na mjestu preminuo. Nakon što su ubili 57-godišnjaka, sumnja se da su osumnjičenici ukrali njegovo stado od 100 ovaca koje su kasnije prodali na području Stabanja i Jagodnje Donje kako bi, kaže tužiteljstvo, stekli nepripadnu imovinsku korist. Tijelo ubijenog 57-godišnjaka su ostavili na mjestu gdje su ga ubili, a gdje je dan poslije i nađeno.

Osumnjičenici nisu dostupni hrvatskom pravosuđu, a kazneno su prijavljeni Županijskom državnom odvjetništvu u Splitu.