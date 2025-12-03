Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 39
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
ZAVRŠIO IZA REŠETAKA

S 2,87 promila u krvi pretjecao kolonu od tri vozila i usmrtio vozača s kojim se sudario

Pixabay
VL
Autor
Ivana Jakelić
03.12.2025.
u 08:29

Nakon pretjecanja nije se uspio vratiti u svoju prometnu traku već je prednjim dijelom vozila udario u vozilo koje je nailazilo iz suprotnog smjera

Muškarac (48) sumnjiči se da je pijan skrivio prometnu nesreću zbog čega je ŽDO Dubrovnik, nakon što ga je ispitao, protiv njega pokrenuo istragu. Sumnjiči ga se da je 28. studenog 2025. u 19. 20 sati pokraj mjesta Močići, upravljao vozilom pod utjecajem od najmanje 2,87 g/kg alkohola u krvi. Bio je svjestan da vozeći u takvom stanju, ugrožava i sebe i druge. Sumnjiči ga se da je počeo pretjecati kolonu od tri vozila iako nije imao dovoljno prostora na cesti da bi pretjecao druga vozila. Nakon pretjecanja nije se uspio vratiti u svoju prometnu traku već je prednjim dijelom vozila udario u vozilo koje je nailazilo iz suprotnog smjera. Vozač tog vozila je poginuo. Nakon što je doveden pred suca istrage Županijskog suda u Dubrovniku, 48-godišnjaku je određen istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela. 
Ključne riječi
vožnja pod utjecajem alkohola prometna nesreća

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Kosta Kostanjević, uhićen u aferi Hipodrom, pušten iz istražnog zatvora u Remetincu
62
ZLOČINAČKO UDRUŽENJE

Podignuta optužnica protiv petero hrvatskih državljana u aferi Hipodrom: Evo za što ih se sumnjiči

Pred Županijskim sudom u Zagrebu USKOK je podigao optužnicu protiv petero hrvatskih državljana i jednog trgovačkog društva zbog počinjenja kaznenih djela zloporabe položaja i ovlasti, pomaganja u zloporabi položaja i ovlasti, krivotvorenja službene ili poslovne isprave – sve u sastavu zločinačkog udruženja te trgovanja utjecajem i zloporabe položaja i ovlasti u pokušaju

Učitaj još

Kupnja