S 2,87 promila u krvi pretjecao kolonu od tri vozila i usmrtio vozača s kojim se sudario

Muškarac (48) sumnjiči se da je pijan skrivio prometnu nesreću zbog čega je ŽDO Dubrovnik, nakon što ga je ispitao, protiv njega pokrenuo istragu. Sumnjiči ga se da je 28. studenog 2025. u 19. 20 sati pokraj mjesta Močići, upravljao vozilom pod utjecajem od najmanje 2,87 g/kg alkohola u krvi. Bio je svjestan da vozeći u takvom stanju, ugrožava i sebe i druge. Sumnjiči ga se da je počeo pretjecati kolonu od tri vozila iako nije imao dovoljno prostora na cesti da bi pretjecao druga vozila. Nakon pretjecanja nije se uspio vratiti u svoju prometnu traku već je prednjim dijelom vozila udario u vozilo koje je nailazilo iz suprotnog smjera. Vozač tog vozila je poginuo. Nakon što je doveden pred suca istrage Županijskog suda u Dubrovniku, 48-godišnjaku je određen istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela.