Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 143
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
FINANCIJSKA PISMENOST

Odredite prioritete za 2026. i uživajte u blagdanskoj potrošnji

HPB
HPB
VL
Autor
Promo
05.12.2025.
u 14:48

HPB savjetuje: dobar plan je ključ primjerene blagdanske potrošnje

Stiglo je doba godine kad si dopuštamo izlazak iz svakodnevnih financijskih okvira – vrijeme blagdanskog darivanja, proslava, druženja i putovanja. U ovom dijelu godine teže je razmišljati o štednji te je normalno i očekivano takve odluke malo odgoditi u kalendarima.

Pri potrošnji u prosincu sami određujemo granicu prema vlastitim željama, mogućnostima i prioritetima. Ne treba se odreći kupnje darova za svoje najdraže, niti ćemo propustiti nagraditi sebe za osobne uspjehe u godini na isteku, ali uvijek treba imati na umu kako će svi troškovi doći na naplatu. Blagdanska kupnja treba biti ugodna i bez pretjerivanja.

Osim što je mjesec potrošnje koja nas veseli, prosinac je i idealno vrijeme za planiranje budućnosti. Stoga bi bilo mudro uz božićnu i novogodišnju kupnju, zbog koje će neki možda potrošiti i svoj posebni fond, razmišljati i o prioritetima za nadolazeću godinu.

Na prijelazu godine često želimo ispuniti neku novogodišnju želju, bilo da je riječ o posebnom putovanju, štednji za sigurnu budućnost ili namjeravamo svoje financije presložiti, odnosno, „unijeti malo više reda u svoj novčanik“.

Savjeti za izradu osobnog budžeta:

  • napišite na papir i razmotrite svoju financijsku situaciju, pa onda postavite planove za 2026.
  • posložite plan ispunjenja obveza i povrata eventualnih dugovanja
  • konzultirajte savjetnika za ulaganja, kako biste pametno investirali ušteđevinu
  • započnite ciljanu štednju, ako je vaš prioritet, primjerice, putovanje ili veća kupnja
  • pripremite financijski plan za upis željene edukacije
  • krenite s novom štednjom za izvanredne situacije
  • odaberite odgovarajuću štednju za mirovinu - nikad nije prerano, ali ni prekasno.

HPB savjetuje - završite 2025. s jasno definiranim budžetom i mudrim planom štednje i potrošnje za novu godinu kako bi vam 2026. svjetlucala u znaku dobrih financijskih odluka i ostvarenih ciljeva.

Ključne riječi
financijska pismenost HPB

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja