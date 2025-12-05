Odredite prioritete za 2026. i uživajte u blagdanskoj potrošnji

Stiglo je doba godine kad si dopuštamo izlazak iz svakodnevnih financijskih okvira – vrijeme blagdanskog darivanja, proslava, druženja i putovanja. U ovom dijelu godine teže je razmišljati o štednji te je normalno i očekivano takve odluke malo odgoditi u kalendarima.
Pri potrošnji u prosincu sami određujemo granicu prema vlastitim željama, mogućnostima i prioritetima. Ne treba se odreći kupnje darova za svoje najdraže, niti ćemo propustiti nagraditi sebe za osobne uspjehe u godini na isteku, ali uvijek treba imati na umu kako će svi troškovi doći na naplatu. Blagdanska kupnja treba biti ugodna i bez pretjerivanja.
Osim što je mjesec potrošnje koja nas veseli, prosinac je i idealno vrijeme za planiranje budućnosti. Stoga bi bilo mudro uz božićnu i novogodišnju kupnju, zbog koje će neki možda potrošiti i svoj posebni fond, razmišljati i o prioritetima za nadolazeću godinu.
Na prijelazu godine često želimo ispuniti neku novogodišnju želju, bilo da je riječ o posebnom putovanju, štednji za sigurnu budućnost ili namjeravamo svoje financije presložiti, odnosno, „unijeti malo više reda u svoj novčanik“.
Savjeti za izradu osobnog budžeta:
- napišite na papir i razmotrite svoju financijsku situaciju, pa onda postavite planove za 2026.
- posložite plan ispunjenja obveza i povrata eventualnih dugovanja
- konzultirajte savjetnika za ulaganja, kako biste pametno investirali ušteđevinu
- započnite ciljanu štednju, ako je vaš prioritet, primjerice, putovanje ili veća kupnja
- pripremite financijski plan za upis željene edukacije
- krenite s novom štednjom za izvanredne situacije
- odaberite odgovarajuću štednju za mirovinu - nikad nije prerano, ali ni prekasno.
HPB savjetuje - završite 2025. s jasno definiranim budžetom i mudrim planom štednje i potrošnje za novu godinu kako bi vam 2026. svjetlucala u znaku dobrih financijskih odluka i ostvarenih ciljeva.