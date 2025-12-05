Odredite prioritete za 2026. i uživajte u blagdanskoj potrošnji

Stiglo je doba godine kad si dopuštamo izlazak iz svakodnevnih financijskih okvira – vrijeme blagdanskog darivanja, proslava, druženja i putovanja. U ovom dijelu godine teže je razmišljati o štednji te je normalno i očekivano takve odluke malo odgoditi u kalendarima.

Pri potrošnji u prosincu sami određujemo granicu prema vlastitim željama, mogućnostima i prioritetima. Ne treba se odreći kupnje darova za svoje najdraže, niti ćemo propustiti nagraditi sebe za osobne uspjehe u godini na isteku, ali uvijek treba imati na umu kako će svi troškovi doći na naplatu. Blagdanska kupnja treba biti ugodna i bez pretjerivanja.

Osim što je mjesec potrošnje koja nas veseli, prosinac je i idealno vrijeme za planiranje budućnosti. Stoga bi bilo mudro uz božićnu i novogodišnju kupnju, zbog koje će neki možda potrošiti i svoj posebni fond, razmišljati i o prioritetima za nadolazeću godinu.

Na prijelazu godine često želimo ispuniti neku novogodišnju želju, bilo da je riječ o posebnom putovanju, štednji za sigurnu budućnost ili namjeravamo svoje financije presložiti, odnosno, „unijeti malo više reda u svoj novčanik“.

Savjeti za izradu osobnog budžeta:

napišite na papir i razmotrite svoju financijsku situaciju, pa onda postavite planove za 2026.

posložite plan ispunjenja obveza i povrata eventualnih dugovanja

konzultirajte savjetnika za ulaganja, kako biste pametno investirali ušteđevinu

započnite ciljanu štednju, ako je vaš prioritet, primjerice, putovanje ili veća kupnja

pripremite financijski plan za upis željene edukacije

krenite s novom štednjom za izvanredne situacije

odaberite odgovarajuću štednju za mirovinu - nikad nije prerano, ali ni prekasno.

HPB savjetuje - završite 2025. s jasno definiranim budžetom i mudrim planom štednje i potrošnje za novu godinu kako bi vam 2026. svjetlucala u znaku dobrih financijskih odluka i ostvarenih ciljeva.