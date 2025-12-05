Sever: Ne zanima me čovjek koji pokušava diskreditirati ljude komentirajući njihov izgled; Havel: Nikada se neću ispričati

Nakon nedjeljnih antifašističkih prosvjeda koji su održani u četiri hrvatska grada – Zagrebu, Rijeci, Puli i Zadru – mogli su se čitati i čuti kojekakvi komentari i reakcije. Jedan od njih javno je, putem društvenih mreža, objavio i predavač na zagrebačkom Fakultetu političkih znanosti izv. prof. dr. sc. Boris Havel, a njegov se komentar ticao HTV-ove urednice i novinarke, ujedno i predsjednice Europske federacije novinare Maje Saver.

– Vele promatrači sa strane: J***š skup na kojem je Maja Sever najljepša – eto, ovu apsolutno sramotnu, seksističku, mizoginu i u svakom smislu neprihvatljivu i uvredljivu rečenicu napisao je čovjek s profesorskom titulom, netko tko predaje na najstarijem studiju novinarstva u Hrvatskoj. On je taj svoj komentar objavio uz fotografiju s prosvjeda "Ujedinjeni protiv fašizma" na kojem je Maja Sever sudjelovala kao jedna od govornica.

I umjesto vodstva fakulteta, prvi je vrlo jasno i kategorično priopćenjem reagirao Klub studenata Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu (KSFPZG), javno osudivši ponašanje navedenog profesora, pritom navodeći da je isti profesor i ranije objavljivao problematične komentare.

– Klub studenata Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu (KSFPZG) javno osuđuje izjave dr. Borisa Havela koje smatramo neprimjerenima za sveučilišnog profesora koji predaje studentima i mladima. KSFPZG nije za cenzuru niti će ikada biti, ali ako profesor i akademik može iznositi seksistička stajališta bez javne prozivke, mi, kao akademski građani, smatramo da je naša dužnost reagirati na iznesena stajališta – stoji u studentskom priopćenju u kojem se navode još neki, njima posve neprihvatljivi profesorovi javni komentari, vezani uz Marš protiv fašizma, izgorjeli Vjesnik, izraelsko-palestinski sukob, slučaj časne sestre... Studenti smatraju kako je na društvenoj mreži X vidljivo da profesor Havel prenosi seksističke poruke i diskriminira sudionice, samim time i svoje kolegice s Fakulteta, koje su došle izraziti svoje mišljenje kroz protestni Marš protiv fašizma, čime direktno diskriminira alumnu FPZG-a, novinarku Maju Sever, te medije i novinarstvo.

– Novinari su često meta napada i prijetnji u Hrvatskoj, a ovdje je riječ o osobi koja je profesor i radi na fakultetu na kojem se predaje novinarstvo. Zato bismo i mi htjeli izraziti svoje mišljenje kao akademski građani. S obzirom na to da je vidljivo da profesor ima tendenciju dijeliti neprovjerene informacije, smatramo da bi mogao nešto naučiti od profesora novinarstva na kolegiju Novinarska etika ili Osnove novinarstva. Također bismo za kraj izrazili naš jasan stav koji profesor nažalost ne dijeli. Free Palestine! Jedan svijet, jedna borba! – poručili su studenti referirajući se i na profesorovu objavu: "Novi rasplet: Vjesnikov neboder se samozapalio!"

Uz sve već navedeno, može se vidjeti da je još u travnju 2020. Havel uz grb HOS-a objavio i svoj komentar koji glasi: "Ako moram birati između slučajnog predsjednika i momaka koji su od jugoslavenskog fašizma branili Hrvatsku, izbor je krajnje jednostavan. Čast je biti spreman za svoj hrvatski dom. Kako devedesetih, tako i danas".

Stoga je Jutarnji list već jučer pisao kako je Havel zbog svojih problematičnih javnih istupa već bio tema dekanskog kolegija i Fakultetskog vijeća.

Vrlo brzo nakon nakon javne reakcije studenata Fakulteta političkih znanosti, o izjavama Borisa Havela oglasio se i Odsjek za medije i komunikaciju Fakulteta političkih znanosti.

– Odsjek za medije i komunikaciju osuđuje javne izjave Borisa Havela, izvanrednog profesora na Fakultetu političkih znanosti, i podržava stav Kluba studenata Fakulteta političkih znanosti. Odsjek izražava podršku novinarski Maji Sever, predsjednici Sindikata novinara Hrvatske i Europske federacije novinara, koja je bila predmet seksističkog komentara Borisa Havela. Odsjek kroz svoja istraživanja prati razvoj medijskog sustava i novinarske profesije. Istraživanja uočavaju pojačani napad na novinarsku profesiju, a novinarke se pritom često vide kao jednostavna meta. Seksistički komentari i mizoginija upućeni prema novinarkama široko su rasprostranjeni i otežavaju njihovu odgovornu i često nesigurnu poziciju. Nedopustivo je da profesor na fakultetu koji obrazuje i priprema studentice i studentice novinarstva za rad u novinarstvu kroz svoje javne istupe odobrava seksističke komentare upućene novinarkama. Kao što je vidljivo iz teksta osude javnih izjava profesora Havela, i kao što su studenti ispravno uočili, osim seksizma, Boris Havel potiče širenje dezinformacija u javnom prostoru i revizionističke narative o hrvatskoj povijesti, što je u suprotnosti s vrijednostima akademske zajednice. Osobe koje javno djeluju imaju veću odgovornost za riječi koje su podijeljene u javnom prostoru. Sloboda govora ujedno zahtjeva i odgovornost, te ne podrazumijeva uvrede i diskriminaciju. Pozivamo Fakultet političkih znanosti da se očituje o izjavama Borisa Havela, a tražimo da Boris Havel uputi javnu ispriku Maji Sever, studentima, a posebno studenticama i nastavnicama Fakulteta političkih znanosti, novinarkama i široj javnosti – stoji u jučerašnjem priopćenju Odsjeka za medije i komunikaciju, čija je predstojnica izv. prof. dr. sc. Antonija Čuvalo, a članice i članovi su: prof. dr. sc. Zrinjka Peruško, izv. prof. dr. sc. Zlatan Krajina, Filip Trbojević, izv. prof. dr. sc. Dina Vozab i Matej Mikašinović-Komšo.

Kako se do danas ujutro nije bilo očitovalo samo vodstvo Fakulteta političkih znanosti, to smo dekanu izv. prof. dr. sc. Dariju Nikiću-Čakaru te prodekanicama doc. dr. sc. Anki Kekez Koštro i doc. dr. sc. Milici Vučković, kao i prodekanu izv. prof. dr. sc. Višeslavu Raosu uputili nekoliko pitanja: kako ocjenjuju Havelov javni istup o Maji Sever, je li on tim istupom nanio štetu i ugledu Fakulteta te se tako ogriješio i o profesionalne uzuse, je li točno da je, zbog prijašnjih problematičnih stavova iznesenih na društvenim mrežama, Havelovo ponašanje već i prije bilo tematizirano na dekanskim kolegijima i na Fakultetskom vijeću, jesu li tada doneseni kakvi zaključci, je li bilo ikakvih sankcija i je li Havel na bilo koji način upozoren zbog svog ponašanja, hoće li se na razini Fakulteta raspravljati i o Havelovu najnovijem istupu te hoće li Havel sad biti sankcioniran i kako.

Vrlo brzo, umjesto odgovora na naša poslana pitanja, na internetskoj stranici Fakulteta objavljena je reakcija fakultetske Uprave.

– Uprava Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu oštro osuđuje svaku vrstu diskriminacije, uključujući seksizam i javno vrijeđanje i ponižavanje bilo koje osobe, u ovom slučaju novinarke Maje Sever. Fakultet snažno podupire slobodu govora i javnih nastupa svojih zaposlenika, međutim, nastavnici i zaposlenici dužni su voditi računa o dobrobiti i interesima Fakulteta i Sveučilišta, kao i o poštivanju temeljnih ljudskih i profesionalnih načela za koje obrazuju studente. Privatno iznesene izjave izv. prof. dr. sc. Borisa Havela ni na koji način ne predstavljaju Fakultet političkih znanosti niti Sveučilište u Zagrebu, stoga se Fakultet od njih oštro ograđuje. Odgovorna, uvažavajuća i pristojna komunikacija minimum je koju javnost s pravom očekuje od sveučilišnih nastavnika. Fakultet će, u skladu s internim pravilnicima i Etičkim kodeksom Sveučilišta u Zagrebu, razmotriti sve relevantne okolnosti vezane uz izjave izv. prof. dr. sc. Borisa Havela i poduzeti odgovarajuće mjere – ovim se riječima danas oglasila Uprava. Isti tekst priopćenja, kao jedina koja nam se izravno obratila nakon naših poslanih pitanja, poslala nam je dekanica Milica Vučković.

Očekivano, reagiralo je Hrvatsko novinarsko društvo (HND) svojim priopćenjem.

– HND najoštrije osuđuje seksističku i vulgarno formuliranu uvredu koju je profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu (FPZG) dr. Boris Havel javno uputio novinarki Maji Sever, našoj članici te predsjednici Sindikata novinara Hrvatske i Europske federacije novinara. Takav rječnik i način obraćanja nedopustivi su u svakom kontekstu, a posebno su neprihvatljivi kada dolaze od osobe koja predaje na instituciji odgovornoj za obrazovanje budućih novinarki, novinara i politologa. Upotreba vulgarnih, seksualiziranih uvreda prema bilo kome ozbiljan je profesionalni i etički posrtaj. Kad se to pritom upućuje novinarki koja obnaša najviše funkcije u organizacijama koje štite profesionalna prava medijskih radnika u Hrvatskoj i Europi, onda to cilja obezvrjeđivanju rada naših strukovnih institucija. Dr. Boris Havel na društvenim je mrežama objavio komentar u kojem je korišten vulgarni rječnik kojim se omalovažava novinarka i javna osoba. Takvo što neprihvatljivo je u svakom kontekstu, a posebno kada dolazi od osobe koja je predstavnik akademske institucije koja obrazuje buduće novinare i novinarke i politologe – stoji u priopćenju HND-a koji je izrazio i zdušnu podršku istupu Klub studenata FPZG-a protiv profesora Havela, uz opasku da ih zanima kako je na sve reagirao fakultet i njegov dekan, izv. prof. dr. sc. Dario Nikić Čakar.

– Sudeći prema reakcijama studenata, ovo dr. Havelu nije prvi put da vrijeđa, a javnu reakciju iz Lepušićeve ulice još nismo primijetili. Novinari, valjda, na tom fakultetu više ne vrijede puno pa ih se može i primitivno vrijeđati? Sramotno je za instituciju da na njoj predaje takav kadar, a odgovorna uprava sigurno bi već zatražila barem javnu ispriku dr. Havela, ako ne i razmislila o njegovu statusu na FPZG-u. Mržnja koja se danas u Hrvatskoj usmjerava prema novinarima i novinarkama izuzetno je opasna. Svi oni koji je potiču ili artikuliraju moraju biti svjesni svoje odgovornosti za ugroženu sigurnost svih koji se bave novinarstvom. Kada se mržnja širi gotovo s katedre, a na nju se pritom ne reagira, što možemo očekivati u budućnosti? Pozivamo Fakultet političkih znanosti da postupi odgovorno i zaštiti novinare/ke, među kojima su se brojni školovali upravo na njemu, da upozori na neodrživu mržnju upućenu prema novinarima i novinarstvu, ali prije svega da se pobrine da buduće novinare i politologe obrazuju ljudi vrijedni tradicije koju FPZG baštini. Dr. Boris Havel nakon svojih ispada to sigurno ne zaslužuje – uz jasan stav i traženje sankcioniranja neprihvatljivog ponašanja poručio je Izvršni odbor HND-a kojeg čine predsjednik Hrvoje Zovko, te potpredsjednica Chiara Bilić i potpredsjednik Drago Hedl.

O svemu smo porazgovarali i s kolegicom Majom Sever.

– U svemu ovome što se dogodilo najbolja je stvar da su to pokrenuli studenti i studentice. Oni, ti mladi ljudi, zaslužni su za postavljanje pitanja i odgovornosti – Maja Sever je odmah na početku našeg razgovora pohvalila javnu studentsku reakciju kojom su studenti i studentice podvukli crtu pokazujući što im je neprihvatljivo.

– Već dugo se vrlo svjesno ne osvrćem na govor mržnje koji Havel učestalo objavljuje po društvenim mrežama, vrlo često i osobno. Jednostavno, maknula sam se s Twittera. To zaobilazim jer nemam pravog odgovora na to. S Havelom se ne bih htjela baviti. U ovoj je priči iznimno važno što su studentice i studenti jasno i javno objavili da svojim nastupima i objavama Havel šteti i cijelom Fakultetu i novinarstvu kao takvom. I upravo su oni upozorili da je to tek jedan od slučajeva. Naravno, da mi je drago što su mi studenti i studentice dali podršku jer su jasno naglasili kako je tako nešto nedopustivo. Meni je to najbolja vijest za naše društvo jer su to mladi ljudi koji na tom Fakultetu studiraju i koji se ne boje jasno i javno reći – to tako ne može. Drago mi je da je reagirao i sam Fakultet, tako kako je reagirao. I Odsjek za medije i komunikaciju. Jer na tom Fakultetu, koji sam i ja pohađala, odgajaju se mladi ljudi koji bi trebali raditi u novinarstvu i koji bi trebali znati što je demokracija, tolerancija, uvažavanje drugih i što je demokratsko ponašanje. Dakle, najbolja je vijest u svemu ovome što možemo vidjeti da tamo studiraju mladi ljudi koji se ne boje i koji misle svojom glavom – kazala nam je kolegica Sever.

Zanimalo nas je i što misli – bi li uprava Fakulteta uopće reagirala da prije toga javno osudom nisu reagirali sami studenti.

– U poplavi govora mržnje s kojim se vrlo često osobno suočavam, i ja i ljudi oko mene mogu čitati odvratne javne uvrede koje se često tiču osobnog izgleda. U mom slučaju mogu čitati da sam ružna, da sam kao muško... To su takve stvari da se ponekad pitam – pa tko to napiše?! To je postala gotovo pa uobičajena stvar. Ne stignem ni izbrisati takve odvratne komentare jer moram i raditi u životu, kuhati ručak i štošta drugo. To su uglavnom neki anonimni, skriveni profili ili nekakvi ljudi koji na taj način iskazuju neko svoje nezadovoljstvo, gnjev i mržnju. Nakon niza diskutabilnih objava koje taj fakultetski profesor vrlo dugo objavljuje, dogodilo se da je to što radi dospjelo u vodeće medije i pobudilo pažnju javnosti i onih koji upravljaju fakultetom, tek kada je napisao "tvit" o meni, a zaista ne vidim što bi to bilo duhovito u njegovom komentaru o mom izgledu. No, to se valjda mora tako dogoditi. I da, za to što je cijela ova priča dospjela u javnost zaslužni su studenti i studentice. Stoga sam im i javno zahvalila jer mislim da je važnost cijelog ovog novog skandala upravo to da su ti mladi ljudi odlučili javno progovoriti. Oni su najzaslužniji za reakcije koje su uslijedile – kazala je naša kolegica s HTV-a.

Pitali smo je i to očekuje li da će nakon svega uslijediti i neka konkretna reakcija Fakulteta političkih znanosti prema profesoru koji tamo predaje ili će se prašina nakon nekoliko dana slegnuti, sve će se s vremenom zaboraviti i dogoditi se na kraju neće ništa.

– Iskreno, nisam od onih koji bi povlačili neke kazne. Nisam tražila da se bilo koga kažnjava. Samo sam htjela vidjeti postoji li neki Kodeks ponašanja ljudi koji predaju na fakultetima i školama. Ne znam što će biti. Nisam od Fakulteta zatražila nikakvo kažnjavanje, samo sam postavila pitanje – postoji li uopće neki kodeks koji obvezuje ljude koji rade sa studentima kako se treba javno ophoditi. Naravno, i ja javno nastupam, ali pritom imam neka ograničenja jer smo svi javne osobe, ne mogu nekoga vrijeđati. To su stvari koje bi se trebale ticati i onih koji rade sa studentima i studenticama, a pogotovo na Fakultetu političkih znanosti na kojem se studira i novinarstvo – poručila je Maja Sever. Na kraju smo je pitali i to – bi li još išta ili ništa značila javna isprika Borisa Havela, ako bi se on na takav potez uopće odlučio.

– Iskreno, s tom osobom ne bih željela ništa imati. On me jednostavno ne zanima. S čovjekom koji pokušava diskreditirati ljude komentirajući njihov izgled, ne želim imati apsolutno ništa u životu. On me stvarno ne zanima – uzvratila je kolegica Sever.

Kako smo još prijepodne upite o svemu bili uputili i samom Borisu Havelu pitajući ga – smatra li da se u objavi o Maji Sever ponio na neprimjeren, nedoličan, neprihvatljiv, uvredljiv i seksistički način, je li time nanio i štetu Fakultetu na kojem predajete, što kaže današnju reakciju Uprave fakulteta koja je osudila njegove izjave od njih se ograđujući i najavljujući poduzimanje određenih mjera, je li se spreman javno ispričati Maji Sever uvidjevši da je pogriješio te je li i prije od nadležnih na fakultetu bio upozoravan zbog problematičnih izjava na društvenim mrežama (o HOS-u, izraelsko-palestinskom ratu i drugome) – nekih pola sata nakon razgovora s Majom Sever stigao nam je i pisani odgovor prozvanog profesora, sa zamolbom da ga prenesemo u cijelosti. Što i činimo.

– Dok se raspravlja o satiričnom citatu iz mog "tvita", a radi se o satiričnom citatu, olako se, izgleda mi, zanemaruje kako je on izrečen u kontekstu skupa na kojem se izravno poziva na protuustavno djelovanje, usmjereno protiv postojanja Republike Hrvatske, a u prilog obnavljanju nekakvih balkanskih državnih saveza. Oštro se protivnim protuustavnom aktivizmu, pa i kroz citiranje satiričnih komentara. Kako je vidljivo iz priopćenja Kluba studenata FPZG-a, stvarni poriv ove hajke je "Free Palestine", čime se zaključuje njihova poruka. Nikada se neću ispričati što sam protivnik svih totalitarnih ideologija podjednako, o čemu ustrajno pišem i govorim preko dvadeset godina. Dakle, svih totalitarizama, bilo da se radi o onima iz prošlosti, poput nacizma i fašizma, bilo da se radi o onima koji danas opet dižu glavu, poput komunizma i samozvanog "antifašizma", ili pak o onima koji su posljednjih godina pokazali neopisivu krvoločnost, a to je antisemitski i antihumani džihadizam. Pod krinkom i u ime "Free Palestine" počinjena su najgora zabilježena zvjerstva nad ljudima i ženama 7. listopada. Upravo sam se vratio iz Izraela gdje sam imao prigodu saslušati neke potresne osobne priče. Moj glas protiv seksizma je ovo – prosvjedujem do zadnjeg daha protiv mučenja, silovanja i ubijanja žena samo zato što su židovske žene. Što god koštalo. Jednako se protivim gaženju spomena na hrvatske žrtve velikosrpske agresije, uključujući brojne mučene, silovane i ubijene hrvatske žene, samo zato što su hrvatske žene, kroz pozive da se normalizira uporaba simbola i ideja pod kojima su stradale te Hrvatice, kao i drugi branitelji i žrtve velikosrpske agresije. I to je moj doprinos borbi protiv seksizma, što god koštalo. Svaki seksizam je za svaku osudu. Pazimo da se ne nađemo u situaciji da opravdavamo ili okrećemo glavu od seksizma u vidu najgorega, najbrutalnijeg fizičkog nasilja, koje se danas poglavito provodi uime ideologije "Free Palestine" kako bismo raspravljali o mogućem seksizmu satiričnog citata u objavi na X-u. Pametniji smo od toga.

Ili nismo? – stoji u odgovoru koji nam je poslao Boris Havel, a završio ga je dodajući kako je na X-u sam ranije objavio i ovaj osvrt: