Izbjegnuta kriza njemačke vlade. Usvojena mirovinska reforma

Uz mnogo napora, konzervativci i socijaldemokrati (Unija CDU/CSU i Socijaldemokratska stranka Njemačke SPD) uspjeli su u petak u Bundestagu spriječiti ozbiljnu krizu vlade: Bundestag je usvojio zakon o mirovinama koji je predložila ministrica rada Bärbel Bas (SPD). To je postalo moguće i zbog toga što se stranka Ljevica suzdržala od glasanja. Tako su se brojali samo glasovi za i protiv, a paket je dobio većinu. Olakšanje u vladi bilo je vidljivo jer prethodno su promatrači, u slučaju neuspjeha, smatrali mogućim čak i ostavku vlade koja je na dužnosti tek od svibnja.

Paket zakona usvojen je međutim tzv. kancelarskom većinom od najmanje 316 glasova. To je prije glasanja bila i želja kancelara Friedricha Merza koji nije htio da jedan od najvažnijih zakonskih paketa u Bundestagu prođe samo zbog milosti Ljevice. Konkretno je za zakon glasalo 319 zastupnika, 225 protiv, a 53 zastupnika se suzdržalo od glasanja. Glasanje o mirovinskoj reformi je danima bilo ključno pitanje u političkom Berlinu: može li kancelar Friedrich Merz (CDU) uvjeriti svoje mlade zastupnike CDU-a i CSU-a u Bundestagu da podrže mirovinski paket? 18 njih je prethodno dalo do znanja da neće podržati kompromis sa socijaldemokratima. Vlada ima većinu u parlamentu od 12 glasova, pa je bila ovisna o mladim konzervativcima. Barem dok Ljevica nije najavila suzdržanost.

Merzova ponuda: mirovinsko povjerenstvo

Početkom tjedna skupina mladih zastupnika CDU-a i CSU-a ponovno je izjavila da ne može podržati paket. No članovima je ostavljeno na volju da ipak glasaju za, kako bi spriječili tešku krizu vlade ili čak njezin raspad. Merz je protivnicima paketa ranije ponudio sudjelovanje u povjerenstvu koje bi do sredine sljedeće godine trebalo izraditi prijedloge za temeljitu reformu sustava mirovinskog osiguranja. Trebalo bi se razgovarati o produljenju radnog vijeka i jačanju privatne štednje. Tako je postalo ključno pitanje hoće li mladim kritičarima biti dovoljno Merzovo obećanje da će se ta komisija iduće godine doista baviti temeljitom reformom, piše Deutsche Welle .

Vjeruju li mladi zastupnici svom kancelaru?

Povjerenje, je kako se čini, kod mnogih nestalo. Jedan od razloga: socijaldemokrati su više puta izjavili da za njih ne dolazi u obzir mijenjati predloženu mirovinsku reformu. Šef kluba zastupnika stranaka Unije CDU/CSU u Bundestagu Jens Spahn vršio je pritisak na buntovnike da ne ostave vladu na cjedilu i da glasaju za. U privatnim razgovorima navodno je prijetio posljedicama po političku karijeru pojedinaca, kako se izvještavalo.

On to demantira. „Tako konkretno nisam", rekao je javnom servisu ARD u nedjelju: „Vodim jednostavno prijateljske, jasne razgovore, ne prijetim.“ O mogućim posljedicama odbijanja mirovinske reforme u Bundestagu, naglasio je, već je razgovarao s mladim kolegama. Nakon sjednice kluba zastupnika u utorak dodao je da bi neuspjeh kod građana Njemačke naišao na nerazumijevanje: „90 posto birača stranaka Unije bi se onda pitalo: što vi to radite?“ No unatoč tome mnogi mladi zastupnici ostali su pri svojem „ne“.

Mirovina: vruća tema već godinama

Budućnost državne mirovine u Njemačkoj veliki je izazov: već dugo je poznato da ljudi žive sve dulje i time dulje primaju mirovinu. Već prije nekoliko godina politika je reagirala i postupno podigla dob za odlazak u mirovinu s 65 na 67 godina, kako bi se povećao broj godina u kojima se uplaćuju doprinosi. Ali to nije riješilo tešku situaciju mirovinskog fonda.

Primjer: ukupni proračun za sljedeću godinu iznosi oko 524 milijarde eura, od čega je 128 milijardi predviđeno za pokrivanje deficita državnog mirovinskog osiguranja. Bez tog transfera, što je gotovo četvrtina ukupnog proračuna, sustav bi se urušio.

Stabilne mirovine: ključno za socijaldemokrate

Sustav se u osnovi sastoji od toga da zaposleni u Njemačkoj uplaćuju oko 9 posto svoje mjesečne plaće u mirovinski fond, a poslodavci isto toliko. Kako bi se mirovina stabilizirala, taj se iznos može i povećati. No takav dodatni teret za mlade koji uplaćuju u fond želi se pod svaku cijenu izbjeći. Mirovina je za socijaldemokrate središnja tema. U koalicijskim pregovorima o formiranju vlade s konzervativcima izborili su da se do 2031. stabilizira visina prosječne mirovine, uz 45 godina staža na temelju prosječnog dohotka, na 48 posto prosječne plaće. Time se zadržava dosadašnja razina mirovine.

Dopredsjednik SPD-a i ministar financija Lars Klingbeil u četvrtak je za javni servis ARD rekao da je zahvalan zbog odgovornog ponašanja Ljevice, koja je najavila da će se suzdržati od glasanja ali je ipak dodao: „Moj je cilj ipak da imamo vlastitu većinu.“ Ova će koalicija u iduće tri i pol godine imati mnogo odluka koje mora donijeti. „Ne možemo uvijek računati da će nam Ljevica ili Zeleni priskočiti u pomoć“, upozorio je Klingbeil.

Hladan doček za kancelara kod Mlade Unije

Demokršćani se pak, boje da će mirovina i nakon 2031. biti problem koji košta milijarde. To je posebno uzburkalo duhove u organizaciji mladih konzervativaca Jungen Union (Mlada Unija). Prije nešto više od dva tjedna Merz je na njihovom kongresu u Baden-Württembergu dočekan ledeno. Mladi konzervativci prethodno su jednoglasno odlučili da u ovom obliku neće podržati mirovinski paket, što je razljutilo Merza. Povišenim glasom uzviknuo je u dvoranu: „Sudjelujte u ovoj raspravi konstruktivno i aktivno – ali ne tako da samo govorite što ne ide." Dvorana je reagirala šutnjom.

Mirovinski spor pokazuje nezadovoljstvo unutar CDU-u i CSU-u

Tako je u sporu oko mirovina postalo očito i koliko su neki pristaše i članovi CDU-a i CSU-a nezadovoljni novom vladom: već su milijarde novih dugova za naoružavanje Bundeswehra i za popravke dotrajale infrastrukture mnogi smatrali kršenjem Merzova predizbornog obećanja da će zaustaviti zaduživanje. Osim toga, posustalo gospodarstvo ne pokazuje znakove oporavka. Barem privremeno, glasanje o mirovini trebalo bi smiriti duhove.