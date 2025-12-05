Posjet hrvatskog gospodarskog izaslanstva Parizu i Berlinu

Hrvatska gospodarska komora u sljedećem tjednu organizira dvije gospodarske delegacije s pratećim poslovnim forumima, 8. prosinca u Parizu i 10. prosinca u Berlinu, u sklopu službenog izaslanstva predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića. Gospodarsku delegaciju predvodi predsjednik HGK Luka Burilović.

Svrha delegacije je jačanje bilateralne suradnje i otvaranje novih poslovnih prilika u strateškim sektorima s partnerima iz zemalja koje predstavljaju ključne gospodarske partnere Hrvatskoj u EU.

Hrvatsko-francuski poslovni forum

Hrvatsko-francuski poslovni forum organiziraju HGK i MEDEF International, francuska udruga poslodavaca. Okupit će vodeće predstavnike hrvatskih i francuskih tvrtki, uz sudjelovanje menadžmenta na najvišoj razini. Fokus je na identificiranju novih prilika za partnerstva i suradnju u sektorima obrambene industrije, energetike, elektroindustrije, ICT/IT-a, Smart City i mobilnosti, visokih tehnologija u prehrambenoj industriji te projekata zelene i digitalne transformacije.

Predsjednik HGK Luka Burilović Foto: HGK

„U gospodarskom izaslanstvu sudjeluje 31 hrvatska tvrtka. Riječ je presjeku najjačih hrvatskih tvrtki, a u Parizu ih predstavljaju rukovoditelji najviše razine upravljanja. U tom kontekstu govorimo o do sada najjačoj hrvatskoj gospodarskoj delegaciji u Francusku, što potvrđuje snažan interes za ovo tržište,“ rekao je predsjednik HGK Luka Burilović.

Francuska je Hrvatskoj osmi vanjskotrgovinski partner. Ukupna robna razmjena između dviju zemalja u 2024. iznosila je nešto više od 2,2 milijarde eura, a Francuska sudjeluje s 3,4 posto u ukupnoj robnoj razmjeni Hrvatske sa svijetom.

Hrvatsko-njemački gospodarski dijalog

U Berlin HGK vodi 39 hrvatskih tvrtki koje će sudjelovati na poslovnom forumu 10. prosinca. Većina tvrtki već uspješno posluje na njemačkom tržištu, bilo kroz stalne urede ili dugogodišnje poslovne odnose, dok dio tvrtki sudjeluje s ciljem pronalaženja novih partnera i proširenja na najvažnije hrvatsko izvozno tržište.

„Naglasak skupa je na razmjeni iskustava u okviru postojećih projekata te na otkrivanju novih prilika za partnerstva. Predstavnici hrvatske i njemačke poslovne zajednice imat će priliku za umrežavanje i produbljivanje industrijske, tehnološke i investicijske suradnje,“ najavio je predsjednik HGK.

Suorganizatori događanja su HGK, Njemačka industrijska i trgovinska komora (DIHK), Njemačko-hrvatska industrijska i trgovinska komora (AHK Hrvatska) te Njemačko istočnoeuropsko poslovno udruženje (OA).

Ukupna robna razmjena Hrvatske i Njemačke u 2024. iznosila je više od 8,8 milijardi eura, pri čemu Njemačka čini 13,4 posto ukupne robne razmjene Hrvatske sa svijetom. Njemačka je najveći hrvatski vanjskotrgovinski partner.