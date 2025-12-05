Naši Portali
DRUŠTVO NA RUBU

Prvo vikao pa u trgovinu ušao s preklopnim nožem, prevezen u bolnicu i zadržana na liječenju

Panoramski pogled na Pulu
Sasa Miljevic/PIXSELL
VL
Autor
Ivana Jakelić
05.12.2025.
u 07:52

Muškarca je u trgovini zadržao jedan građanin dok nije stigla policija

Da hrvatsko društvo svakim danom sve više puca po šavovima, svjedoče i sve češća policijska izvješća u kojima se navodi da je počinitelj nekog djela osoba koja ima problema sa psihičkim zdravljem. O jednom takvom događaju izvijestila je i PU istarska kojoj je 3. prosinca u 19.40. dojavljeno da se jedan 47-godišnjak, kako je kazala, policija protupravno ponaša.

Sumnjiči ga se da je u nekoliko navrata u Faverijskoj ulici u Puli prvo narušavao javni red i mir, a nakon što je uglavnom galamio u jednom  je trenutku u trgovinu ušao mašući preklopnim nožem. To je ponašanje uznemirilo 38-godišnju djelatnicu, pa je pozvana policija, ali i Hitna pomoć, dok je 47-godišnjaka u trgovini do njihova dolaska zadržao jedan građanin koji se zatekao u trgovini.

Kada je policija došla, vidjevši u kakvom je stanju 47-godišnjak, on je prevezen u zdravstvenu ustanovu gdje je zadržan na liječenju. No u policiji kažu da će se nad njim, nakon što bude otpušten iz bolnice, provesti kriminalističko istraživanje.

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar nisam_robot
nisam_robot
08:45 05.12.2025.

"Društvo na rubu" " hrvatsko društvo puca sve više po šavovima" zbog 1 tipa sa psihičkim problemima je svo hrvatsko društvo pred propasti??? Ovo je za pulicerovu! Jer takvih slučajeva nikada prije niti nigdje drugdje nije bilo. Tako da jeje zaključak na mjestu. Pitam se samo što pišu ovi kolege u Rumuniji, Turskoj, Srbiji, Austriji, Njemačkoj, SAD, Francuskoj, Italiji gdje je situacija višestruko gora u vezi amoka, nasilja, ubojstava. Postoji li prikladna riječ za njihovu bar 3x goru situaciju kada je već za nas potrošeno ovo "društvo puca po šavovima"?

Kupnja