Prvo vikao pa u trgovinu ušao s preklopnim nožem, prevezen u bolnicu i zadržana na liječenju

Da hrvatsko društvo svakim danom sve više puca po šavovima, svjedoče i sve češća policijska izvješća u kojima se navodi da je počinitelj nekog djela osoba koja ima problema sa psihičkim zdravljem. O jednom takvom događaju izvijestila je i PU istarska kojoj je 3. prosinca u 19.40. dojavljeno da se jedan 47-godišnjak, kako je kazala, policija protupravno ponaša.

Sumnjiči ga se da je u nekoliko navrata u Faverijskoj ulici u Puli prvo narušavao javni red i mir, a nakon što je uglavnom galamio u jednom je trenutku u trgovinu ušao mašući preklopnim nožem. To je ponašanje uznemirilo 38-godišnju djelatnicu, pa je pozvana policija, ali i Hitna pomoć, dok je 47-godišnjaka u trgovini do njihova dolaska zadržao jedan građanin koji se zatekao u trgovini.

Kada je policija došla, vidjevši u kakvom je stanju 47-godišnjak, on je prevezen u zdravstvenu ustanovu gdje je zadržan na liječenju. No u policiji kažu da će se nad njim, nakon što bude otpušten iz bolnice, provesti kriminalističko istraživanje.