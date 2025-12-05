Majka koju je sin ubio sjekirom prije no što se i sam ubio, nađena četiri dana nakon smrti?

Femicid i samoubojstvo. Tako je istarska policija nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja okvalificirala tragediju koja se prošlog vikenda dogodila u Medulinu. Sve je počelo kada je 29. studenog u popodnevnim satima u u jednoj kući nađeno tijelo 79-godišnje žene. Očevidom je utvrđeno da ju je između 25. i 29. studenog u obiteljskoj kući u Medulinu sjekirom ubio njezin 57-godišnji sin.

S obzirom na to da je policija nakon očevida to ubojstvo okvalificirala kao teško ubojstvo ženske osobe, odnosno femicid, moguće je da je ranije bilo nekih prijava zbog obiteljskog nasilja. Ili su očevidom došli do takvog saznanja.

Nakon što je ubio majku, sumnja se da je njezin 57-godišnji sin otišao iz kuće te se ubio, a tijelo mu je 30. studenog u 8.10 nađeno u Medulinskom zaljevu. Nađen je nakon dojave policiji da je u moru uočeno tijelo, pa su na tren poslani policijski ronioci. Nakon što je njegovo tijelo izvađeno iz mora i identificirano, prevezeno je na obdukciju, gdje je utvrđeno da je počinio samoubojstvo.

Zbog čega je ubio majku i sebe nije poznato, odnosno policija nije priopćila je li kriminalističkim istraživanjem utvrdila i što je bio i motiv i uzrok tragedije.