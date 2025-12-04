Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 170
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
TRAŽILI PREBACIVANJE

Mladići koje se sumnjiči za požar Vjesnika ostaju u Remetincu

Zagreb: Privođenje osumnjičenog za požar u Vjesniku
Foto: Robert Anic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
04.12.2025.
u 16:11

Njihova obrana predlagala je da se, umjesto klasičnog istražnog zatvora, odredi smještaj u domu

Zagrebački sud odbio je žalbu obrana dvojice 18-godišnjaka koji se sumnjiče za općeopasnu radnju u vezi s požarom nebodera Vjesnika. Time je potvrđeno da mladići do daljnjeg ostaju u istražnom zatvoru u Remetincu. Njihova obrana predlagala je da se, umjesto klasičnog istražnog zatvora, odredi smještaj u domu, no sud je taj zahtjev odbio. Odluka znači da mladići neće biti pušteni na slobodu dok traje istraga.

Podsjetimo, mladići su pod istragom zbog sumnje da su izazvali požar u neboderu Vjesnika, incident koji je izazvao veliku materijalnu štetu i uznemirio javnost. Istraga se i dalje nastavlja, a nadležni organi prate sve okolnosti događaja kako bi se utvrdila odgovornost osumnjičenih. Odluka suda pokazuje stav da je rizik od bijega ili ometanja istrage dovoljno velik da opravda zadržavanje osumnjičenih u Remetincu.

Bačić otkrio na koji način će srušiti Vjesnikov neboder: 'Ovo bi moglo ići dosta brže'
Ključne riječi
požar Vjesnika Vjesnik

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar drug Joža
drug Joža
16:20 04.12.2025.

Njihova obrana je što? Bili smo tamo (provalili smo) ali nismo zapalili neboder (to je valjda netko drugi napravio?). Mi bi da nas pustite van...ma hajde!!!

KL
klamerko
16:27 04.12.2025.

Nisu krivi oni, krive su okolnosti koje su ih navele na to da donose odluke kakve donose. Zato ja svakodnevno prosvjedujem protiv kakvoće i vlažnosti zraka.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja