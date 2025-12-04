Mladići koje se sumnjiči za požar Vjesnika ostaju u Remetincu

Zagrebački sud odbio je žalbu obrana dvojice 18-godišnjaka koji se sumnjiče za općeopasnu radnju u vezi s požarom nebodera Vjesnika. Time je potvrđeno da mladići do daljnjeg ostaju u istražnom zatvoru u Remetincu. Njihova obrana predlagala je da se, umjesto klasičnog istražnog zatvora, odredi smještaj u domu, no sud je taj zahtjev odbio. Odluka znači da mladići neće biti pušteni na slobodu dok traje istraga.
Podsjetimo, mladići su pod istragom zbog sumnje da su izazvali požar u neboderu Vjesnika, incident koji je izazvao veliku materijalnu štetu i uznemirio javnost. Istraga se i dalje nastavlja, a nadležni organi prate sve okolnosti događaja kako bi se utvrdila odgovornost osumnjičenih. Odluka suda pokazuje stav da je rizik od bijega ili ometanja istrage dovoljno velik da opravda zadržavanje osumnjičenih u Remetincu.
Njihova obrana je što? Bili smo tamo (provalili smo) ali nismo zapalili neboder (to je valjda netko drugi napravio?). Mi bi da nas pustite van...ma hajde!!!