Nikad iskreniji Zlatko Hasanbegović: Progovorio o navijačima, fašizmu, antifašizmu, Dinamu, Hajduku

Navijači, politika, simboli, Dinamo, Hajduk, Plenković, Milanović, Pupovac, Možemo - sve je bilo 'na stolu' u novoj epizodi Životnih priča. Dea Redžić razgovarala je s povjesničarom Zlatkom Hasanbegovićem koji je, u svom prepoznatljivom stilu i bez zadrške, secirao stanje u društvu, politici, navijačku scenu, kulturnu politiku, ideološke ratove i aktualne političare.

Zašto je navijačka scena jedini autentično subverzivni fenomen kasnog jugoslavenskog komunizma? Kako je nastajala BBB kultura i podgrupa “New Generation”? Treba li zabranjivati simbole ili samo sankcionirati narušavanje javnog reda i mira? Tko zapravo profitira od kulturnih ratova i zašto je 22. lipnja 'praznik koji dijeli, a ne spaja'? Je li Dinamo danas bliže politici nego rezultatu i zašto ljevica ne može pridobiti navijače u Hrvatskoj? Niz tema otvorio je bivši ministar kulture i aktualni član Gradske skupštine u Zagrebu.

Hasanbegović je nikad otvorenije progovorio i svojoj mladosti, odrastanju, studentskim danima i legendarnim gostovanjima koja je prošao s Dinamom. Objasnio je zašto su navijači bili jedina stvarno protusistemska pojava 80-ih, za razliku od 'odozgo kanalizirane' rock scene. Govorio je o simbolima, zabranama i marševima u Zagrebu i drugim hrvatskim gradovima, fašizmu i antifašizmu objašnjavajući što je javni red i mir, a što ideološka panika. Otvoreno je komentirao uloge Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića koji, svatko na svoj način, 'hrane ideološki kaos' te još niz aktualnih tema poput korupcije i brojnih afera u hrvatskoj politici

Ne propustite pogledati cijelu emisiju i životnu priču Zlatka Hasanbegovića koju je ispričao Dei Redžić.

> Sve epizode Životnih priča možete pogledati OVDJE.