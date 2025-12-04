Naši Portali
DEA REDŽIĆ I ZLATKO HASANBEGOVIĆ

Nikad iskreniji Zlatko Hasanbegović: Progovorio o navijačima, fašizmu, antifašizmu, Dinamu, Hajduku
Autor
Dea Redžić
04.12.2025.
u 20:53

Hasanbegović je nikad otvorenije progovorio o svojoj mladosti, odrastanju, studentskim danima i legendarnim gostovanjima koja je prošao s Dinamom. Objasnio je zašto su navijači bili jedina stvarno protusistemska pojava 80-ih, komentirao najmoćnije ljude u državi i odgovorio na niz pitanja o aktualnim aferama i stanju u društvu.

Navijači, politika, simboli, Dinamo, Hajduk, Plenković, Milanović, Pupovac, Možemo - sve je bilo 'na stolu' u novoj epizodi Životnih priča. Dea Redžić razgovarala je s povjesničarom Zlatkom Hasanbegovićem koji je, u svom prepoznatljivom stilu i bez zadrške, secirao stanje u društvu, politici, navijačku scenu, kulturnu politiku, ideološke ratove i aktualne političare.

Zašto je navijačka scena jedini autentično subverzivni fenomen kasnog jugoslavenskog komunizma? Kako je nastajala BBB kultura i podgrupa “New Generation”? Treba li zabranjivati simbole ili samo sankcionirati narušavanje javnog reda i mira? Tko zapravo profitira od kulturnih ratova i zašto je 22. lipnja 'praznik koji dijeli, a ne spaja'? Je li Dinamo danas bliže politici nego rezultatu i zašto ljevica ne može pridobiti navijače u Hrvatskoj? Niz tema otvorio je bivši ministar kulture i aktualni član Gradske skupštine u Zagrebu.

Hasanbegović je nikad otvorenije progovorio i svojoj mladosti, odrastanju, studentskim danima i legendarnim gostovanjima koja je prošao s Dinamom. Objasnio je zašto su navijači bili jedina stvarno protusistemska pojava 80-ih, za razliku od 'odozgo kanalizirane' rock scene. Govorio je o simbolima, zabranama i marševima u Zagrebu i drugim hrvatskim gradovima, fašizmu i antifašizmu objašnjavajući što je javni red i mir, a što ideološka panika. Otvoreno je komentirao uloge Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića koji, svatko na svoj način, 'hrane ideološki kaos' te još niz aktualnih tema poput korupcije i brojnih afera u hrvatskoj politici

Ne propustite pogledati cijelu emisiju i životnu priču Zlatka Hasanbegovića koju je ispričao Dei Redžić.

> Sve epizode Životnih priča možete pogledati OVDJE. 

Ključne riječi
dea redžić Zlatko Hasanbegović

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar spin
spin
21:24 04.12.2025.

Čudo jedno kako Babićeva Dea Zlatka nije nazvala u...šom, već povjesničarom :)

Avatar Stradun
Stradun
21:13 04.12.2025.

Redžić ugošćuje Hasanbegovića. Odličan odabir!

DE
Dex
21:33 04.12.2025.

čim Deica ima prste u pamfletu znam kako veze sa istinom nema

